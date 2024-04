Chàng kỹ sư trẻ tử tế, hiền lành tìm bạn gái nhân hậu

Mình cao 1m86, nặng 80 kg, vẻ ngoài cứng hơn tuổi, có khuôn mặt sáng, nam tính và ưa nhìn.

Mình sinh năm 1999, đang sinh sống tại TP Vũng Tàu, hiện là kỹ sư làm việc tại tập đoàn đa quốc gia ở Phú Mỹ, Vũng Tàu. Mình là một người hiền lành, chững chạc, điềm đạm, hòa đồng và hay nhường nhịn người khác. Do hay chơi thể thao nên mình có một cơ thể cân đối và rắn chắc, tự tin sẽ là điểm tựa vững vàng cho bạn gái dựa vào. Mình cũng rất coi trọng sức khỏe của bản thân cho nên nói không với bia rượu và thuốc lá. Đôi khi, do tính chất công việc, hai, ba tháng mình cũng có nhậu xã giao một lần. Mình uống rất ít.



Vào thời gian rảnh, ngày cuối tuần, mình thường dành thời gian để học thêm những thứ mới, chơi thể thao và coi phim giải trí, thỉnh thoảng cũng chạy lên Sài Gòn để giao lưu lành mạnh với bạn bè. Do mình dành gần chín năm để học tập và làm việc trên Sài Gòn, vì thế bạn bè hầu như đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Vì lý do cá nhân nên mình quay về Vũng Tàu để sinh sống và làm việc.



Vì từ nhỏ, mình luôn phụ giúp ba mẹ đi chợ, cơm nước. Vì thế mình không ngại làm những việc này. Mình luôn mong muốn mỗi ngày tan làm về, được quây quần cơm nước cùng với vợ con, vào những ngày nghỉ được cùng vợ đi chợ, nấu cơm (cho dù trình độ nấu ăn của mình cũng hơi cùi một chút. Mình có công việc tốt, đang phấn đấu để tốt hơn nữa, có tài khoản tiết kiệm, gia đình mình có điều kiện, đặc biệt rất tử tế và hiếu khách.



Mình có điểm yếu là khá nhạt khi bắt chuyện với phụ nữ, nhưng mình cũng đang cố gắng cải thiện nhé. Tuy mình còn trẻ nhưng tin rằng sẽ mang lại cho bạn gái cảm giác yên tâm, an toàn và được bảo vệ. Là dân kỹ thuật nên mình thường nhìn nhận vấn đề một cách thực tế và đi thẳng vào trọng tâm.



Về phía bạn nữ: Mình không đặt nặng trình độ học vấn, vẻ bề ngoài và công việc. Chỉ mong bạn là người tử tế, hiểu biết và nhân hậu, không quá 35 tuổi.

