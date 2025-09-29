Chàng kỹ sư điện tìm bạn đời

Mình luôn tin rằng một gia đình hạnh phúc bắt đầu từ những giá trị giản dị và sự đồng cảm sâu sắc.

Chào bạn, mình là một chàng trai 36 tuổi, quê Thái Bình, đang sống và làm việc tại Hà Nội với công việc kỹ sư điện. Công việc không quá hào nhoáng nhưng mình yêu thích vì tính ổn định và rõ ràng.

Tính cách của mình khá điềm đạm, sống theo lối truyền thống, không hút thuốc, rất ít rượu bia và nói không với cờ bạc. Mình luôn tin rằng một gia đình hạnh phúc bắt đầu từ những giá trị giản dị và sự đồng cảm sâu sắc.

Ngoài công việc, mình có sở thích đọc sách, đặc biệt là sách về văn hóa - lịch sử và tâm linh. Mình cũng rất thích chăm cây, nuôi thú cưng và tận hưởng không gian sống yên bình, xanh mát. Có lẽ vì thế mà mình luôn hướng đến lối sống chậm, sâu sắc và chân thành.

Mình hy vọng sẽ gặp được một người bạn đồng hành có cùng tư tưởng và lối sống, để cùng nhau vun đắp một mái ấm lâu dài, nhiều thế hệ, nơi có sự tôn trọng, yêu thương và cùng nhau trưởng thành mỗi ngày. Nếu bạn cũng đang tìm kiếm điều tương tự, hãy nhắn cho mình nhé, có thể chúng ta đang tìm thấy nhau đấy.

