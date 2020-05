Chàng kỹ sư CNTT tìm bạn gái

Tuổi trẻ đi qua thật nhanh. Mỗi khi ngồi cùng đám bạn hoặc người thân là lại nghe bài ca ế rồi đó ông ơi.

Đám bạn có 5 đứa chơi thân với nhau, cứ mỗi năm lại đến một đứa bỏ đi lấy vợ. Giờ nhìn lại thấy đúng là FA thật rồi. Mình cũng nhiều lần lướt qua trang nhưng hôm nay thử đăng bài xem may mắn không.

Mình tự giới thiệu: Mình là Trọng, 30 tuổi, là kỹ sư CNTT, mọi người nói CNTT thì khô khan lắm, nhưng mình thấy không khô khan đâu mà luôn vui vẻ, hòa đồng. Chiều cao, cân nặng ở mức bình thường, mọi người nói mình đạt chuẩn vì cao hơn 1,71 m.

Thời sinh viên từng yêu nhưng do khoảng cách địa lý và do trẻ con nên vẫn FA đến giờ. Thực tế do mình suốt ngày học và đi làm thêm là chính, giờ thì nhận ra là sai thật rồi.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.