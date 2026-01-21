Chàng kỹ sư 32 tuổi, sống ở nước ngoài tìm người thương

Mình mong muốn được tìm hiểu một bạn nữ hiền lành, có lối sống đạo đức, coi trọng gia đình và nghiêm túc trong chuyện tình cảm.

Mình quê ở Nam Định, là kỹ sư đang sống và làm việc ở nước ngoài. Sinh ra trong gia đình thuần nông, sống đạo đức; bố mất sớm, mẹ một mình tần tảo nuôi mình khôn lớn. Những điều ấy khiến mình luôn trân trọng tình cảm, sống biết trước biết sau và đặt gia đình ở vị trí quan trọng nhất trong cuộc đời.

Mình theo đạo Công giáo, tính cách hướng nội, hiền lành, hơi khô khan do đặc thù công việc kỹ thuật nhưng sống tâm lý và chân thành. Không giỏi nói lời hoa mỹ nhưng coi trọng trách nhiệm, sự chung thủy và một mái ấm bình yên.

Ưu tiên các bạn nữ quê ở các tỉnh lân cận hoặc đang sống và làm việc tại Hà Nội. Nếu đang ở Nhật càng tốt vì dễ gặp gỡ và tìm hiểu. Mong bạn có suy nghĩ chín chắn, tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định.

Mình không tìm sự hoàn hảo, chỉ hy vọng có thể gặp được người phù hợp để cùng xây dựng gia đình, sẻ chia cuộc sống và có tiếng cười trẻ nhỏ trong tương lai.

Nếu cảm thấy đồng điệu hoặc muốn tìm hiểu một cách nghiêm túc, hãy liên hệ với mình nhé. Chúng ta có thể bắt đầu bằng một lời chào, còn lại hãy để thời gian trả lời. Cảm ơn chuyên mục và chúc mọi người bình an.

