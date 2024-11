Chàng kĩ sư xây dựng tìm bạn đời

Trong tâm trí anh cần yêu thương mỗi ngày; để công việc, cuộc sống cân bằng, hạnh phúc, rộn tiếng cười.

Không biết có phải do cái nghề hay do bản thân chưa đủ duyên với một ai đó?

Đó là một câu hỏi để bản thân luôn trả lời bấy lâu nay. Do cái nghề là vì bấy lâu nay mọi người luôn nói trai công trường luôn đào hoa, không chung tình, nên ngại yêu. Chưa đủ duyên với một ai đó vì thật sự công việc tại công trường liên tục nên cũng rất ít thời gian để gặp, làm quen một ai đó bên ngoài.

Đôi dòng về bản thân, là một chàng kĩ sư xây dựng, tốt nghiệp đại học, đi làm 5 năm tại các dự án lớn nhỏ, nước da ngăm của trai công trường, chiều cao 1m7 cũng là tương đối nhỉ. Bản thân đã tự cho mình một mục tiêu, đến năm 30 sẽ xây dựng được một gia đình cho mình. Trong guồng quay của công việc, đến nay nhìn lại mình đã 30 rồi mà vẫn còn chơi vơi.

Công ty cứ có dự án xa là sếp hỏi mày đi được không? Thưa sếp, hiện tại em vẫn chưa có gia đình nên có thể đi được. Thật sự trong lòng cũng muốn ở gần như anh em, nhưng nghĩ lại anh em ở lại có gia đình nhỏ bên cạnh, nên thôi mình đi thôi, khi nào mình có thì ở lại sau vậy. Thời gian cũng chưa cho ai dừng lại bao giờ, ba mẹ ở quê cũng lớn mà vẫn bị ghẹo là chưa có cháu ẵm bồng như người ta, ba mẹ cũng tặc cười và quay qua "la" con.

VnExpress cũng là một trang báo thật ý nghĩa, cảm ơn vì để những trái tim cô đơn có cơ hội được bày tỏ, có cơ hội để tìm thấy một nửa kia.

