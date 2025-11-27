Chàng kĩ sư điện tử tìm bạn gái dịu dàng, hướng về gia đình

Mình tự lập từ sớm nên chủ động nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa đến quản lý tài chính, đề cao sự tiết kiệm và chi tiêu hợp lý.

Mình sinh năm 1997, quê Thái Nguyên, là kĩ sư điện tử, sống và làm việc tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Về ngoại hình, mình cao 1m72, nặng 65 kg, sức khỏe tốt nhờ duy trì thói quen tập gym thường xuyên. Mình là người hướng nội, sống giản dị và không màu mè.

Mình tự lập từ sớm nên khá chủ động trong cuộc sống, từ việc nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa đến quản lý tài chính (mình luôn đề cao sự tiết kiệm và chi tiêu hợp lý). Công việc hiện tại mang lại cho mình mức thu nhập khá tốt và ổn định. Những lúc rảnh rỗi, mình thích đọc sách, đặc biệt là các cuốn sách về triết học để có thêm góc nhìn sâu sắc về cuộc sống. Thi thoảng mình cũng chơi game để giải trí nhẹ nhàng. Mình chưa từng kết hôn và đang nghiêm túc tìm kiếm một mối quan hệ lâu dài.



Về người bạn đồng hành, mình không có tiêu chuẩn quá cao sang. Mình chỉ mong tìm được một bạn gái trạc tuổi, chưa từng lập gia đình, có tính cách dịu dàng, chân thành và hướng về các giá trị gia đình. Nếu bạn cùng quê Thái Nguyên hoặc ở các tỉnh phía Bắc thì thật tuyệt vời, chúng ta sẽ dễ dàng chia sẻ văn hóa và đường về nhà cũng gần hơn. Mong nhận được thư từ bạn.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ