Chàng kĩ sư Bắc Ninh tìm một nửa dịu dàng để xây mái ấm

Anh tin rằng một mối quan hệ bền vững bắt đầu từ sự chân thành, sự thấu hiểu và những điều giản dị trong cuộc sống thường ngày.

Chào em, người bạn đời tương lai, anh tên là Phong, 30 tuổi, đang sống và làm việc tại Bắc Ninh với công việc kỹ sư phần mềm. Công việc của anh khá bận rộn nhưng ổn định, giúp anh có thể an tâm nghĩ đến chuyện xây dựng một mái ấm gia đình. Tính cách của anh ít nói nhưng sống tình cảm, coi trọng sự chân thành. Anh không hút thuốc, rất ít khi uống rượu bia, cũng không thích ồn ào. Mỗi sáng anh duy trì thói quen tập gym để giữ sức khỏe, mình cũng thích ca hát và tìm hiểu những điều mới. Anh luôn tin rằng một bữa cơm gia đình ấm áp quan trọng hơn rất nhiều so với những buổi tiệc tùng náo nhiệt.



Anh mong có thể gặp được em, một người con gái dịu dàng, mang dáng vẻ của người phụ nữ truyền thống, biết trân trọng gia đình. Với anh, hạnh phúc không cần quá xa hoa, chỉ cần có sự đồng hành, yêu thương và cùng nhau vun đắp một mái ấm bình yên.



Nếu em đang tìm kiếm một tình yêu chân thành để đi đến hôn nhân, có thể chúng ta đang tìm thấy nhau rồi đấy.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ