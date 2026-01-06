Chàng IT tư duy mở tìm cô gái có ngoại hình sáng, tự chủ

Anh không tìm kiếm những rung động nhất thời; anh tìm một người "đồng đội" để đi đường dài.

Chào em, cô gái Sài Gòn bản lĩnh và xinh đẹp,

Giữa hàng trăm bài đăng tìm bạn, có lẽ em sẽ thắc mắc anh có gì khác biệt? Anh tự họa mình là người đàn ông "đa nhiệm" với tư duy thực tế. Ban ngày, anh là một kỹ sư IT, làm việc với những dòng code và tư duy logic chặt chẽ. Nhưng khi màn đêm buông xuống, anh không chọn cách về nhà nằm dài, mà chủ động tham gia mảng vận chuyển công nghệ. Với anh, đây không chỉ là công việc kiếm thêm thu nhập để tích lũy tài sản nhanh hơn, mà còn là cách anh rèn luyện sức khỏe, sự nhẫn nại và giữ cho mình sự năng động giữa dòng chảy hối hả của thành phố. Anh không ngại vất vả, bởi anh tin rằng mồ hôi hôm nay sẽ đổi lấy sự vững vàng cho tổ ấm ngày mai.

Về cuộc sống cá nhân, anh coi trọng đạo hiếu. Hiện anh sống cùng và chăm sóc ba mẹ. Có thể với nhiều người đó là gánh nặng, nhưng với anh, đó là trách nhiệm và phước phần. Anh tin rằng một người đàn ông biết trọn hiếu với cha mẹ cũng sẽ biết cách trân trọng và bảo vệ vợ con mình. Từng đi qua một lần đổ vỡ hôn nhân, anh đã học được những bài học đắt giá về sự thấu hiểu và sòng phẳng. Giờ đây, anh không tìm kiếm những rung động nhất thời; anh tìm một người "đồng đội" để đi đường dài.

Anh hình dung về em - người phụ nữ sẽ khiến anh muốn dừng chân. Đầu tiên, anh thú nhận mình bị thu hút bởi cái đẹp. Anh thích ngắm nhìn người phụ nữ biết yêu thương bản thân, chỉn chu trong ngoại hình. Một cô gái có làn da sáng, mái tóc dài nữ tính và biết trang điểm sẽ luôn có sức hút đặc biệt với anh. Sự chỉn chu của em chính là niềm hãnh diện của anh.

Thứ hai, anh tìm kiếm sự bản lĩnh. Anh mong em là người hướng ngoại, năng động và có sự nghiệp riêng. Về kinh tế, anh cần ở em sự tự chủ và vững vàng. Anh hoàn toàn không định kiến về việc em từng kết hôn hay có con riêng, nhưng sự ổn định tài chính là điều kiện tiên quyết để chúng ta đến với nhau bằng tình yêu thuần khiết, không bị áp lực cơm áo gạo tiền chi phối.

Nếu em đang tìm một người đàn ông IT có trí tuệ, có sức bền, biết phấn đấu và trân trọng giá trị của em, hãy gửi thư cho anh nhé. Anh chờ tin em.

