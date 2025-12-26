Chàng IT tìm chịu thương chịu khó tìm bạn đời

Mình rất mong sẽ tìm được bạn nữ đồng hành cùng mình, cùng phát triển, trò chuyện, chia sẻ, thủ thỉ những lúc vui buồn.

Mình sinh năm 1991. Đây là lần thứ ba mình viết thư tìm một nửa. Hai lần trước mình đã không may mắn khi chưa tìm được bạn đồng hành, đôi lúc gặp phải những bạn không nghiêm túc hoặc bạn nữ thấy mình không phù hợp. Tuy vậy, mình vẫn hy vọng VnExpress sẽ se duyên cho mình.

Mình quê Đà Nẵng, nhưng từ nhỏ gia đình vào Sài Gòn lập nghiệp. Hiện tại mình trở về Đà Nẵng được 4 năm rồi, nhà mình có ba, mẹ và em gái vẫn còn trong Sài Gòn. Mình ở nhà họ hàng tại quận Ngũ Hành Sơn, phường Hòa Quý.

Công việc của mình là IT, cụ thể là làm phần mềm. Mình làm online cho công ty Nhật trong Sài Gòn được hơn 8 năm rồi. Mặc dù làm từ xa nhưng mình vẫn theo chế độ như nhân viên chính thức, nên bạn nữ yên tâm về sự ổn định nhé. Mình tuy chưa có nhà nhưng có công việc ổn định, thu nhập ổn và có khoản tiết kiệm.

Tính cách mình không hẳn quá hướng nội, nhưng mình thích những thứ liên quan đến nghệ thuật như âm nhạc, lúc trầm lúc bổng. Sở thích của mình là đi du lịch, chụp ảnh phong cảnh, đọc truyện, nói chuyện với bạn bè. Mình không giỏi trong giao tiếp, ăn nói không được hay và mềm mại, nhưng tính cách thì đàng hoàng, dễ nói chuyện, cởi mở. Mình cũng chịu thương chịu khó, thật thà.

Vốn dĩ mỗi người chúng ta không ai hợp nhau hoàn toàn, vì vậy đừng vì một chút khác biệt mà lại bỏ qua nhau. Thay vào đó, hãy ngồi lại xem thử có thể giải quyết được sự khác nhau đó không. Ví dụ: tuy mình không thích nuôi mèo nhưng không đồng nghĩa là ghét nuôi mèo. Nếu bạn nữ thích thì mình vẫn có thể tôn trọng sở thích đó. Hoặc bạn nữ thích ăn hành, mình lại không thích hành, thì mình hy vọng khi nấu ăn, bạn nữ có thể không bỏ hành vào tô của mình. Mình thấy những chuyện ấy khá dễ mà, đúng không?

Mình rất mong được làm quen với bạn nữ sinh năm từ 1990 đến 1996, người Huế hoặc Đà Nẵng, đang sống tại Đà Nẵng hoặc ở trung tâm TP Huế. Mình không ngại xa; nếu duyên phận muốn mình ở Huế, mình cũng có khả năng mua được một căn nhà vừa phải, cấp bốn, trong kiệt/ hẻm.

Mình mong bạn nữ có công việc ổn định, đàng hoàng, có học thức, nói chuyện cởi mở, biết tôn trọng người khác, trưởng thành trong suy nghĩ. Mình không quá quan trọng chuyện phải có nhà, vì mình nghĩ nhà cửa từ từ rồi cũng có, miễn là biết cố gắng; biết nấu ăn nữa thì tuyệt vời luôn. Mình rất mong sẽ tìm được bạn nữ đồng hành cùng mình, cùng phát triển, trò chuyện, chia sẻ, thủ thỉ những lúc vui buồn.

Cũng chuẩn bị hết năm 2025, gần đến Tết cổ truyền 2026, mình hy vọng bạn nữ nào nghiêm túc, thấy mình phù hợp thì gửi thư cho mình nhé. Thật sự mình không muốn nói chuyện qua loa rồi cũng không đi đến đâu. Cũng lâu rồi mình không check mail, hy vọng sau khi bài đăng này được duyệt, khi mở mail, mình sẽ nhận được thư kết nối.

