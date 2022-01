Chàng IT hiền lành, nói ít làm nhiều

Anh cần tìm một người để thương, để yêu, để đồng hành và nếu thấy ổn thì tiến tới hôn nhân.

Anh 29 tuổi, có đủ sự chín chắn cần thiết cùng một ít nhiệt huyết còn sót lại của tuổi trẻ (không phải trẻ trâu nhé), đủ để em có thể cảm nhận được tình cảm nồng nhiệt của tuổi trẻ và sự chín chắn, chân thành của người xém trung niên như anh.

Quê anh là hàng xóm của Sài Gòn, hiện anh ở Thủ Đức, là người Công giáo, độc thân, vui tính, chưa kết hôn, không có em gái nuôi, em gái mưa nào cả. Anh làm IT, công việc tốt, chưa giàu nhưng cơ bản đã thoát nghèo, gần mua được nhà. Anh còn thích đầu tư, kinh doanh nữa. Đợi khi thời cơ chín muồi, anh sẽ tập trung cho đầu tư, kinh doanh, tiến tới tự do tài chính. Hiện anh tự do thời gian rồi. Vậy nên thời gian của anh khá thoải mái. Nếu mình du lịch cùng nhau, em chỉ việc thu xếp thời gian thôi, còn lại anh lo. Anh sẽ chụp cho em những tấm hình tương đối "xịn xò" (có máy ảnh).

Mấy tháng giãn cách ở Sài Gòn đã đánh thức khả năng nấu ăn của anh. Anh khá vừa lòng khi ăn món mình nấu. Em có muốn thử không? Em nấu ăn ngon thì tốt, chưa tốt cũng không sao, miễn là mình cố gắng vì nhau, vì gia đình.

Anh hiền lành nhưng không dễ bắt nạt, hướng nội, nói ít làm nhiều, biết nói khi cần thiết, nhưng thân với anh hoặc lúc anh cao hứng, em có thể tìm thấy một chút hài và lầy nhé, một chút thôi. Đôi lúc thấy anh ít nói, em đừng nghĩ gì nha, người nội tâm là vậy, nhưng anh sẽ cố gắng chia sẻ và luôn sẵn sàng lắng nghe em. À thỉnh thoảng anh vẫn được khen: "Nhìn kỹ cũng đẹp trai" đó em. Vậy nếu có gặp, em nhớ nhìn kỹ nha.

Là người ăn uống lành mạnh, anh hay nghiên cứu những cách ăn uống, sống khỏe, ngăn ngừa bệnh tật, tránh những thứ không tốt cho sức khỏe. Nên khi em tựa vào bờ vai anh, em sẽ không phải ngửi mùi thuốc lá hay rượu bia đâu. Anh không nghiện game, không gia trưởng; sạch sẽ, gọn gàng nhưng không bắt bạn đời phải giống anh, tuy nhiên đừng quá khác biệt em nhé.

Hồi trẻ anh vốn nhát gái, lúc đỡ nhát thì phải lo công việc, môi trường ít bạn nữ nên giờ anh tìm em nè. Này em gì ơi, em đang ở đâu? Anh chưa từng nghĩ mẫu người lý tưởng của mình. Em hiện đại hay truyền thống, nhỏ nhắn hay cao ráo đều được. Mong em nữ tính, trẻ trung, tính cách nhẹ nhàng, nhỏ tuổi hơn anh.

Nếu em đọc hết bài và thấy có vài điểm ăn khớp, phù hợp, đừng ngần ngại gửi email và "Hello" nha em.

Chờ em...

