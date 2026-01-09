Chàng IT điềm đạm, biết lắng nghe tìm bạn đời

"Có hai thứ bạn nên dành thời gian: một là đọc sách, hai là ở bên người khiến bạn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình".

Anh sinh năm 1992, sống và làm việc tại Hà Nội. Vào một ngày cuối tuần yên tĩnh, khi ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa và tiếng bàn phím laptop đã tạm ngừng. Anh nhận ra rằng những thành công trong công việc, hay những quyển sách hay trên giá, sẽ càng trọn vẹn hơn khi có một người để cùng sẻ chia. Và đây là lý do anh viết những dòng này một lời mời chân thành cho một cuộc gặp gỡ có thể dẫn lối đến một hành trình song hành.

Hành trang của anh: Sự ổn định từ bên trong:

Công việc: Anh là một kỹ sư phần mềm (IT). Công việc mang lại cho anh thu nhập ổn định (khoảng 5x triệu đồng mỗi tháng), một tư duy logic, tỉ mỉ và khả năng giải quyết vấn đề. Nhưng quan trọng hơn, nó dạy anh về sự kiên nhẫn, bởi mọi đoạn code hay một mối quan hệ tốt đẹp đều cần thời gian để xây dựng và "debug".

Thế giới cá nhân: Anh có lẽ là sự pha trộn giữa sự điềm tĩnh của những cuốn sách và sự năng động của những bước chân.

Thế giới trong những trang sách: Anh tìm thấy sự bình yên và mở rộng góc nhìn qua những cuốn sách. Có thể là sách khoa học - công nghệ, tiểu thuyết văn học, hay đôi khi là sách lịch sử, tâm lý. Sách là người thầy thầm lặng của anh.

Thế giới ngoài những bước chân: Bên cạnh những giờ ngồi máy tính, anh tin vào sức mạnh của việc vận động. Đi bộ là lúc anh quan sát nhịp sống của Hà Nội, lắng nghe chính mình. Chạy bộ là cách anh rèn luyện ý chí, vượt qua những giới hạn nhỏ bé mỗi ngày. Anh tin rằng một tâm trí minh mẫn phải đi kèm với một cơ thể khỏe mạnh.

Tính cách: Bạn bè thường nói anh là người điềm đạm, biết lắng nghe và có trách nhiệm. Anh không phải típ người của những buổi tiệc tùng ồn ào, mà tìm thấy niềm vui trong những cuộc trò chuyện sâu sắc, những khoảnh khắc chân thành bên tách trà hoặc cà phê.

Hành trình anh mong muốn: Tìm một người đồng hành

Anh đang tìm kiếm một người con gái để cùng nhau viết tiếp những chương mới, không phải bằng lời văn hoa mỹ, mà bằng những hành động thực tế và chân thành.

Về em:

Độ tuổi: Sinh từ 1996-2003 (24-30 tuổi), vì anh tin rằng ở độ tuổi này, chúng ta đã đủ chín chắn để hiểu mình muốn gì và nghiêm túc với các mối quan hệ hướng tới tương lai.

Nghề nghiệp và địa điểm: sống và làm việc tại Hà Nội. Anh đặc biệt có thiện cảm và ngưỡng mộ những bạn nữ làm giáo viên tiếng Anh (hoặc các ngành liên quan đến giáo dục, ngoại ngữ). Anh nghĩ sự năng động, cởi mở, hiểu biết văn hóa và khả năng giao tiếp của bạn sẽ là mảnh ghép bổ sung hoàn hảo cho thế giới logic, đôi khi hơi trầm lắng của một người làm IT như anh. Chúng ta có thể cùng nhau học hỏi rất nhiều điều.

Tính cách: Một người chân thành, vui vẻ, biết trân trọng sự bình yên nhưng cũng không ngại những chuyến phiêu lưu nho nhỏ. Quan trọng nhất, em là người hướng tới một mối quan hệ nghiêm túc, có cùng mong muốn xây dựng một tổ ấm nhỏ trong tương lai.

Lời kết và lời mời:

Anh viết bài này không phải để khoe khoang hay đặt ra một danh sách tiêu chí khắt khe. Đơn giản, anh muốn gửi đi một tín hiệu chân thành vào thế giới rộng lớn rằng có một người đàn ông 34 tuổi ở Hà Nội, với đầy đủ hành trang về sự ổn định và sự sẵn sàng về mặt tình cảm, đang tìm kiếm một người con gái để đồng hành.

Nếu em đọc đến đây và cảm nhận được sự cộng hưởng, hoặc một chút tò mò muốn khám phá thêm, đừng ngần ngại để lại một bình luận nhỏ bên dưới hoặc gửi cho anh một email riêng. Hãy bắt đầu bằng một lời chào đơn giản.

Anh rất mong được gặp và trò chuyện cùng em.

