Chàng IT chịu thương chịu khó tìm người thương

Mình sinh năm 1991, làm IT cho công ty Nhật ở Sài Gòn, tính cách đàng hoàng, dễ nói chuyện, cởi mở, chịu thương chịu khó, thật thà.

Đây là lần thứ hai mình viết thư tìm một nửa. Lần trước, cách đây vài tháng, mình đã không may mắn khi chưa tìm được bạn đồng hành, đôi lúc còn gặp phải những bạn không nghiêm túc.

Mình quê Đà Nẵng, nhưng từ nhỏ gia đình đã vào Sài Gòn lập nghiệp. Hiện tại, mình trở về Đà Nẵng được bốn năm rồi. Nhà mình - ba mẹ và em gái - vẫn còn ở Sài Gòn. Mình đang ở nhà họ hàng tại Ngũ Hành Sơn, phường Hòa Quý.

Công việc của mình là IT, cụ thể là làm phần mềm. Mình làm online cho một công ty Nhật ở Sài Gòn, gắn bó đã 8 năm nên khá ổn định. Mình tuy chưa có nhà nhưng có công việc ổn định, thu nhập tốt và một khoản tiết kiệm.

Tính cách mình không hẳn hướng nội, nhưng lại thích những thứ liên quan đến nghệ thuật như âm nhạc, lúc trầm lúc bổng. Sở thích của mình là đi du lịch, chụp ảnh phong cảnh, trò chuyện với bạn bè. Mình không giỏi giao tiếp, ăn nói chưa được hay và mềm mại, nhưng tính cách đàng hoàng, dễ nói chuyện, cởi mở, chịu thương chịu khó, thật thà.

Mình rất mong được làm quen với bạn nữ sinh năm 1991–1996, người Huế hoặc Đà Nẵng, sống tại Đà Nẵng hoặc trung tâm TP Huế (mình không ngại xa). Mình mong bạn nữ có công việc ổn định, đàng hoàng, nói chuyện cởi mở, biết tôn trọng người khác. Không quan trọng chuyện phải có nhà, vì mình nghĩ nhà cửa có thể từ từ lo được, miễn là biết cố gắng. Nếu biết nấu ăn nữa thì tuyệt vời.

Mình hy vọng sẽ tìm được bạn nữ đồng hành cùng mình, cùng phát triển, trò chuyện, chia sẻ, thủ thỉ những lúc vui buồn.

