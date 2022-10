Chặng Hà Nội - TP HCM có quầy check-in và nhận hành lý riêng

Vietnam Airlines bố trí nhân sự và các khu vực riêng cho hành khách nhằm gia tăng trải nghiệm cho chặng bay chủ chốt này.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đang triển khai nhiều phương án nhằm cải thiện và gia tăng trải nghiệm hành khách tại chặng Hà Nội - TP HCM. Nhân sự và khu vực dành riêng cho hành khách là hai trong số các phương án được ưu tiên.

Trước mắt, từ 1/11, Vietnam Airline sẽ bố trí một số khu vực cố định tại sân bay cho đường bay Hà Nội - TP HCM, như: quầy làm thủ tục từ B4 đến B8 tại sân bay Nội Bài và từ B7 đến B12 tại sân bay Tân Sơn Nhất; khu vực băng chuyền lấy hành lý ký gửi số 3, 4 tại sân bay Nội Bài và từ số 1 đến số 4 tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Khách hàng làm thủ tục checkin. Ảnh: Vietnam Airlines

Hãng sẽ bổ sung nhân lực có chất lượng cao, có kinh nghiệm phục vụ, gia tăng sự chuyên nghiệp trong các khâu phục vụ từ dịch vụ mặt đất đến trên không và tập trung trợ giúp hành khách trên đường bay trọng điểm này. Trong đó, đơn vị dự kiễn sẽ tạo nhiều bất ngờ cho khách khách sử dụng dịch vụ ở các Phòng khách Bông Sen tại Hà Nội, TP HCM cũng như tổ chức các sự kiện trên máy bay cho riêng đường bay này. Thời gian tới, hãng cũng gia tăng dịch vụ tổng đài viên phục vụ các khách hàng đặc biệt quan trọng của Vietnam Airlines.

"Do đường bay này chiếm tỉ lệ lớn trong số các đường bay; so với các nhóm đường bay khác, đường bay này có một số lượng lớn khách hàng đi lại thường xuyên, nên hãng mong muốn sẽ đem lại những trải nghiệm mới cho hành khách", đại diện hãng nêu lý do.

Kế hoạch nâng cấp dựa trên kết quả đo lường sự hài lòng từ khách hàng. Theo một khảo sát của hãng, chương trình khách hàng thường xuyên và trải nghiệm bay là hai lý do chính mà nhiều khách lựa chọn Vietnam Airlines.

"Dựa trên kết quả thử nghiệm trên đường bay này, chúng tôi có thể nhân rộng mô hình trải nghiệm khách hàng cho các đường bay khác", đại diện hãng hàng không cho biết.

Hiện chặng Hà Nội - TP HCM có tần suất liên tục, cứ 60 phút một chuyến bay, vào các khung giờ tròn. Hãng sử dụng chủ yếu tàu bay thân rộng Airbus A350, Boeing 787. Hành khách được hưởng các lợi thế như: mua vé sát giờ bay (60 phút trước giở khởi hành); dễ dàng đổi chuyến khi có nhu cầu;; khu vực quầy làm thủ tục riêng biệt; khu vực băng chuyền hành lý cố định; hỗ trợ tận tình của các nhân viên chuyên nghiệp....

Phong Vân