Chàng giám đốc kinh doanh nói được làm được

Mải mê trong sự nghiệp mà ngoảnh lại đã hơn mười năm anh từ miền Trung vào Nam lập nghiệp rồi.

Giờ anh là giám đốc phòng kinh doanh nhưng nhìn lại mình vẫn thiếu một tri kỷ, bóng hồng để cùng nhau vi vu thiên hạ và tâm sự lúc buồn vui.

Anh cao 1,72 m, ngoại hình phong độ, thuộc phong cách nói được làm được, công việc xem như tạm ổn để sống cho bản thân và lo cho gia đình về sau. Ngoài thời gian công việc, anh hay chơi thể thao với đồng nghiệp hoặc đi camping. Khi rảnh tay hoặc lúc hứng lên, anh nấu ăn nha, nấu khá được nhưng anh không nấu thường xuyên đâu.

Nay anh đăng đàn để tìm bóng hồng của mình. Anh nghiêm túc để chúng ta là bạn cùng tìm hiểu trước nhé, nếu phù hợp sẽ tiến xa hơn. Nếu bản thân không xác định rõ mình thích gì, dù đạt được gì cũng không thể vui nên anh nói luôn ba tiêu chí họn bạn đồng hành nhé. Đó là chung thủy, ngoại hình ưa nhìn, đồng điệu với nhau.

Người ta hay tránh né khi nói về ngoại hình, nhưng với anh đó là điều cần thiết. Hai ta sẽ cảm thấy thoải mái và tự tin khi cùng sánh đôi.

Đồng điệu ở đây là chúng ta có cùng lý tưởng sống, biết vun đắp cho tình cảm hai bên, biết cân bằng cho đối nội và đối ngoại. Lý tưởng sống của anh là sống trọn vẹn trên mỗi chặng đường đi qua. Ví dụ như lúc học, anh tập trung học thôi, khi ra trường là năm năm đầu tiên anh chỉ làm cho mình đáng tiền, năm năm sau là phát triển sự nghiệp và giờ đây năm năm tiếp theo là dành cho chúng ta tìm hiểu nhau. Anh không vội nhưng cũng sẵn sàng, nếu ta hợp nhau, mình tới luôn em nha.

Xin lỗi trước nếu anh liệt kê nhiều hay chi tiết quá tiêu chí của mình, nhưng vì anh không tìm bạn mà tìm người đồng hành và là mẹ của những đứa con của hai ta nên anh sẽ nghiêm túc, tuy nhiên anh không phải khó đâu em nhé.

Anh dễ nhưng trong cuộc sống gia đình, chúng ta cần có quan điểm rõ ràng. Có thể trước đây ai cũng có quá khứ và kỷ niệm nhưng khi đã đến với nhau, anh mong chúng ta chỉ là một - một thôi em nha. Vậy nên anh nói bạn đời của anh cần chung thủy là vậy.

Anh không ế mà là người tử tế và cũng đang chờ người tử tế để song hành trên chặng đường tiếp theo. Con người ta thường có nhiều thứ mong muốn, nhưng với anh, ba điểm đó đủ rồi, còn tất cả điểm còn lại, anh không yêu cầu, chẳng ai hoàn hảo hết nên sẽ chấp nhận của nhau và cùng bước tiếp em nha.

Cuộc sống bên ngoài đã áp lực rồi, anh hy vọng ngoài giờ làm, chúng ta cùng nhau relax em nhé. Nếu em đang tìm kiếm một người đàn ông cho mình và thấy anh "on the same page" với em, hãy mạnh dạn gửi thư đến anh nha. Anh hứa nhận được mail sẽ trả lời lại ngay.

