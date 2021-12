Chặng đường thành sĩ quan đặc công nước của thủ khoa xứ Nghệ

Trải qua 4 năm học với nhiều nội dung khó như bơi 25 km, thả trôi 25 giờ trên biển, Công Hòa tốt nghiệp thủ khoa và thành sĩ quan đặc công nước như mong ước.

Trương Công Hòa (23 tuổi, trú tại Nghệ An) vẫn rất hạnh phúc khi xem lại những hình ảnh đêm vinh danh thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc các trường đại học ở Hà Nội.

"Đó là kỷ niệm đáng nhớ, đánh dấu thời điểm kết thúc bốn năm học tập và rèn luyện ở Trường Sỹ quan đặc công của tôi", Hoà nói. Dù không đặt mục tiêu tốt nghiệp thủ khoa khi đặt chân vào trường cách đây 4 năm, Hòa cuối cùng giành được danh hiệu này với 8.07/10 điểm học tập cùng xếp loại rèn luyện Tốt.

Trương Công Hòa là một trong 90 thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc được TP Hà Nội vinh danh hôm 18/11. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vốn thích xem phim tư liệu từ nhỏ, đặc biệt là về lịch sử Việt Nam, hình ảnh bộ đội đặc công in sâu vào tâm trí chàng trai Nghệ An. Thuộc lòng những trận đánh hào hùng của các chiến sĩ đặc công như trận phá kho xăng dầu Nhà Bè năm 1973, giải phóng đảo Song Tử Tây năm 1975 hay giúp đỡ nhân dân Campuchia xóa bỏ chế độ diệt chủng do Pol Pot đứng đầu vào cuối năm 1978, đầu năm 1979... Hòa đã nuôi ước mơ trở thành chiến sĩ đặc công của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, Hòa đạt 26 điểm tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hoá) trong khi trường Sĩ quan đặc công lấy 23,25 điểm. Nhờ chuẩn bị tinh thần và tìm hiểu kỹ từ trước, Hòa dễ dàng hoà nhập với môi trường học tập.

Với những bài học lý thuyết, anh dành thời gian nghiên cứu trước khi lên lớp và tập trung khi nghe giảng để ghi nhớ ngay các vấn đề cốt lõi. Hoà luôn tâm niệm "học thầy không tày học bạn". Bất kỳ kiến thức, kỹ năng gì cần cải thiện, anh không chỉ học qua chỉ huy mà còn quan sát, học hỏi từ đồng đội trong lớp. Hòa cũng tham gia nghiên cứu khoa học, có hai sáng kiến cải tiến mô hình học cụ góp phần vào công tác huấn luyện tại đơn vị.

Với nội dung huấn luyện, sự khắc nghiệt đặc thù khiến Hòa gặp không ít khó khăn, đặc biệt khi thực hiện các bài rèn thể lực hay những buổi hành quân mang vác nặng qua các loại địa hình. "Có thời điểm, chúng tôi mỗi người mang vác 30-35 kg, di chuyển trên địa hình đồi núi", Hoà kể.

Chưa từng học bơi trước khi vào môi trường quân đội trong khi các nội dung bơi, lặn của bộ đội đặc công rất nặng cũng khiến Hoà phải tập trung cao độ ở các buổi huấn luyện. Và rồi từ chỗ không biết bơi, biết lặn, chàng trai xứ Nghệ yêu thích nội dung này.

Sang năm thứ tư, trường lấy nguyện vọng của từng học viên phục vụ việc phân chuyên ngành, Hoà bày tỏ muốn theo chuyên ngành Đặc công nước dù biết sẽ vất vả, thường xuyên phải hoạt động trong môi trường huấn luyện tác chiến tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao như sông, suối, biển.

Hòa trong lễ tuyên dương của Bộ Quốc phòng hôm 19/11. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Học sâu vào chuyên ngành cũng đồng nghĩa các bài huấn luyện được nâng tầm. Anh phải tham gia các nội dung gắn với người lính đặc công nước như bơi 20-25 km, thả trôi trên biển khoảng 25 giờ. Thay vì học tại trường ở Chương Mỹ (Hà Nội), anh phải tham gia huấn luyện chuyên sâu tại Hải Phòng, thực tập tại vùng biển Ninh Thuận.

"Thời gian huấn luyện dày đặc, lịch trực cũng nhiều, hàng năm tôi chỉ có một lần được về thăm nhà. Nhưng chọn trở thành bộ đội đặc công, tôi và cả gia đình đã lường trước và vui vẻ chấp nhận điều đó", Hoà chia sẻ.

Đổi lại, mỗi lần giành thành tích cao trong học tập và rèn luyện, Hòa thông báo ngay cho gia đình như một cách động viên. Năm 2020, anh được Bộ Tư lệnh Đặc công tặng Giấy khen gương mặt trẻ tiêu biểu. Anh là Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2018-2019 và 2019-2020, đồng thời là Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. Năm nay, với thành tích tốt nghiệp Thủ khoa, Hòa được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Chủ tịch TP Hà Nội tặng Bằng khen.

Hiện, Hòa đang giữ cương vị trung đội trưởng, công tác tại Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 - đơn vị ba lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân với những người lính được ví như "Yết Kiêu thời hiện đại". Hòa muốn bản thân xứng đáng với sự so sánh đó.

"Sự học là cả đời. Rời ghế nhà trường nhưng tôi vẫn cần phải học hỏi nhiều. Tôi sẽ cố gắng tự học, tiếp thu thêm kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân, xứng đáng với truyền thống bộ đội đặc công Đặc biệt tinh nhuệ; Anh dũng tuyệt vời; Mưu trí táo bạo; Đánh hiểm thắng lớn", Hòa nói.

Dương Tâm