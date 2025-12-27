Chặng đường LPBank đồng hành bóng đá Việt

LPBank đã xây dựng một hệ sinh thái đồng hành cùng bóng đá Việt Nam, từ tài trợ cho V.League đến tổ chức các giải đấu quốc tế.

Tối ngày 26/12, cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức nhận danh hiệu Quả bóng vàng thứ ba trong sự nghiệp. Nguyễn Hoàng Đức với vai trò là Đại sứ thương hiệu của LPBank đã nhận được sự đồng hành, ủng hộ, tạo nên bệ phóng để cầu thủ này tỏa sáng.

Hoàng Đức - Đại sứ Thương hiệu LPBank được vinh danh Quả bóng vàng Việt Nam 2025. Ảnh: LPBank

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ các cá nhân, LPBank đã xây dựng một hệ sinh thái đồng hành cùng bóng đá Việt Nam. Trong 3 mùa giải liên tiếp, ngân hàng này là nhà tài trợ chính của LPBank V.League 1, góp phần trong việc nâng cao tính chuyên nghiệp và chất lượng chuyên môn cho giải đấu cao nhất quốc gia.

LPBank phối hợp tổ chức các giải đấu quốc tế như LPBank Cup 2024, tạo điều kiện cho đội tuyển Việt Nam cọ xát với những đối thủ mạnh. Tại SEA Games 33, đơn vị này cũng triển khai nhiều hoạt động "tiếp lửa" cho đoàn thể thao Việt Nam, khẳng định vai trò là một trong những doanh nghiệp tâm huyết với sự nghiệp phát triển thể thao nước nhà.

Từ công tác đào tạo trẻ tại địa phương đến hệ thống giải chuyên nghiệp, LPBank đang từng bước chuyển mình từ một nhà tài trợ thuần túy trở thành một "đối tác phát triển" bền vững của bóng đá Việt.

Nhân dịp Đại sứ thương hiệu nhận danh hiệu Quả bóng vàng, LPBank đã thực hiện chương trình tri ân nhằm kết nối niềm tự hào bóng đá với khách hàng.

Đại diện ngân hàng chia sẻ, thành công của Hoàng Đức là niềm cảm hứng chung cho tất cả những ai đang nỗ lực vươn tới đỉnh cao. Cầu thủ này đại diện cho những giá trị mà ngân hàng này theo đuổi: sự kiên định, trách nhiệm và tinh thần tiên phong.Thông qua các chương trình ưu đãi và quà tặng thiết thực, LPBank mong muốn lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tinh thần thể thao và sự gắn kết với khách hàng trên toàn quốc.

Theo đó, từ ngày 27 đến hết 31/12, LPBank dành tặng 268 phần quà cho những khách hàng đầu tiên có tên Đức đến giao dịch tại hệ thống các chi nhánh/phòng giao dịch trên toàn quốc. Bộ quà tặng bao gồm áo thi đấu có chữ ký trực tiếp của cầu thủ Hoàng Đức và chú dê bông Lộc Phát

Yên Chi