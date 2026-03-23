Chancerygate thâu tóm khu logistics gần sân bay Manchester

Chancerygate mua World Freight Terminal, mở rộng danh mục logistics và quỹ đất phát triển tại Anh.

Chancerygate đã mua lại khu công nghiệp cho thuê đa năng (MLI) World Freight Terminal tại sân bay Manchester từ Columbia Threadneedle với giá không được tiết lộ. Khu đất có tổng diện tích khoảng 76.600 m2, gồm 64 đơn vị trong 17 tòa nhà, cùng khu bãi và một phần đất phát triển đã được cấp phép quy hoạch.

Trong 12 tháng qua, Chancerygate đã mua các tài sản MLI tại Anh và Ireland với tổng diện tích vượt 278.000 m2.

Toàn cảnh khu World Freight Terminal tại sân bay Manchester (viền vàng), tài sản vừa được Chancerygate thâu tóm nhằm mở rộng danh mục logistics và quỹ đất phát triển. Ảnh: Chancerygate

World Freight Terminal hiện đạt tỷ lệ lấp đầy 95%, trong đó 39% diện tích được phát triển trong 5 năm gần đây và thêm 13% đã được cải tạo trong 12 tháng qua.

Ngoài ra, mật độ xây dựng tại khu vực này ở mức khoảng 35%, bao gồm một khu đất rộng 27.000 m2 đã được cấp phép phát triển khoảng 13.900 m2 không gian MLI mà Chancerygate dự kiến triển khai trong thời gian tới.

Ông Simon Cowley, Giám đốc quản lý đầu tư của Chancerygate, cho biết World Freight Terminal mang lại sự kết hợp giữa các tài sản logistics tạo dòng tiền dài hạn, các đơn vị MLI và cơ hội phát triển trong tương lai, nhờ lợi thế từ nhóm khách thuê gắn với hoạt động sân bay.

Ông nhấn mạnh tài sản này phù hợp với chiến lược đầu tư của doanh nghiệp, tập trung vào các khu MLI trọng điểm, cho phép triển khai các sáng kiến gia tăng giá trị, tận dụng nguồn thu ngắn hạn và khai thác tiềm năng phát triển dài hạn.

Chancerygate là nhà phát triển và quản lý đầu tư bất động sản logistics đô thị có trụ sở tại Anh, chuyên tập trung vào các khu công nghiệp đa thuê (MLI). Doanh nghiệp sở hữu và phát triển danh mục tài sản tại nhiều thành phố lớn ở Anh và châu Âu, hướng tới đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về không gian logistics linh hoạt, đặc biệt trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh.

Như Ý (Theo Logistics Manager)