Chặn xe, đập vỡ kính ôtô sau mâu thuẫn trên đường ở TP HCM

Sau mâu thuẫn giao thông trên đường ở quận Tân Phú, người đàn ông chặn đầu ôtô, lấy đá đập vỡ kính chắn gió, uy hiếp những người trong xe.

Sự việc diễn ra chiều qua trên đường Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân. Lúc này người đàn ông lái xe máy chở một phụ nữ chạy trên đường Lũy Bán Bích, khi gần tới giao lộ với đường Thoại Ngọc Hầu, xảy ra mâu thuẫn với tài xế ôtô 7 chỗ. Sau đó tài xế xe máy đuổi theo, chặn xe trước đầu ôtô liên tục chửi bới, cầm tay nắm cửa ôtô giật nhiều lần.

Chặn xe, đập vỡ kính chắn gió ôtô sau mâu thuẫn trên đường Video tài xế trong ôtô ghi lại cảnh người đàn ông đập cửa sổ, kính chắn gió, ném đá vào bên trong xe.

Tiếp đến người này cởi áo quấn quanh tay đấm liên tục vào kính cửa sổ ở phía ghế lái. Chưa dừng lại, ông ta còn lấy cục đá bên đường đập nhiều lần vào kính chắn gió, cửa sổ ôtô dù người phụ nữ đi cùng can ngăn. Khi kính chắn gió vỡ, người đàn ông kéo mạnh kính rồi ném đá qua lỗ hở vào bên trong xe. Người trong ôtô phải xuống ngồi hàng ghế sau lẩn tránh.

Sự việc được tài xế ôtô trình báo cảnh sát. Người đập vỡ kính sau đó bị Công an quận Tân Phú triệu tập để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản. Theo lãnh đạo Công an quận Tân Phú, sự việc ban đầu do mâu thuẫn giao thông trên đường. Kết quả xác định kính chắn gió bị vỡ thiệt hại hơn 2,5 triệu đồng. Người trong ôtô không bị thương.

"Đơn vị đang giám định các phần hư hỏng khác của ôtô, củng cố hồ sơ để xử lý", lãnh đạo Công an quận Tân Phú nói.

Tại TP HCM tối qua cũng xảy ra vụ ôtô bị đập vỡ kính khi tài xế mâu thuẫn giữa đường. Anh Minh Danh, 33 tuổi, tài xế xe công nghệ, cho biết lái ôtô 5 chỗ trên đường số 2 khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hoà B (Bình Tân) về bãi giữ ở hẻm đường Bình Thành để đậu. Khi đến đoạn giao cắt giữa đường Bình Thành và hẻm số 47 có thanh niên lái xe máy cắt ngang đầu ôtô, suýt va chạm. Hai bên xảy ra tranh cãi.

Kính cửa sổ bên phải của ghế lái ôtô và gương chiếu hậu bị đập vỡ. Ảnh: Minh Bằng

Anh Danh lái ôtô rời đi được khoảng 10 m thì thanh niên đuổi theo chặn đầu xe, lấy đá đập liên tục vào kính cửa sổ, gương chiếu hậu. Khi kính vỡ, người này còn chọi đá vào bên trong hàng ghế rồi mới rời đi.

"Thanh niên này có vẻ như say xỉn, hành động hung hãn nên tôi chỉ biết cố thủ trong xe", anh Danh nói và cho biết ôtô bị thiệt hại hơn 30 triệu đồng.

Người dân chứng kiến sự việc cho biết nam thanh niên trên là người ở địa phương. Lúc gây ra sự việc, người này lái xe máy không đội mũ bảo hiểm. Công an Bình Tân đã trích xuất camera, ghi nhận lời khai người có liên quan để điều tra.

Thời gian qua ở TP HCM và các địa phương liên tục xảy ra những vụ tấn công, đánh nhau khi va quẹt, mâu thuẫn trên đường. Một số người vi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ, khởi tố.

Đình Văn