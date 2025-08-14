Chặn xe container, đâm trọng thương đôi nam nữ trong cabin

TP HCMSau khi chặn đầu xe container tại khu vực phường Bình Dương, người đàn ông xông lên cabin đâm trọng thương tài xế và cô gái ngồi cạnh, sau đó tự thiêu.

Trưa 14/8, nam tài xế lái xe đầu kéo chở cô gái trên đường N13 thuộc phường Bình Dương, đến đoạn giao với đường D3 thì bị người đàn ông chặn lại.

Xe container tại hiện trường. Ảnh: Thái Hà

Bước đầu xác định, sau khi lời qua tiếng lại, người đàn ông leo lên cabin xe container đâm loạn xạ vào tài xế cùng cô gái. Cả hai mở được cửa, tháo chạy, kêu cứu. Người dân trong khu vực đưa các nạn nhân trong tình trạng bị thương nặng đi cấp cứu.

Trong khi đó, người đàn ông tiếp tục ở trong cabin, khóa cửa, tự thiêu. Khi người dân và lực lượng chức năng dập được lửa thì người này đã tử vong.

Công an TP HCM đang lấy lời khai những người liên quan, hiện chưa công bố thông tin.

Phước Tuấn