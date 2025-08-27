Chân Van Dijk hằn sâu vết giày sau pha vào bóng

AnhĐội trưởng Liverpool Virgil van Dijk may mắn thoát chấn thương sau cú vào bóng rất mạnh từ phía sau dẫn tới thẻ đỏ của Anthony Gordon trong trận thắng Newcastle 3-2 tối 25/8.

Trong pha tranh chấp ở phút 45+3 trên sân St James' Park, Gordon vào trượt bóng, thành cú đạp mạnh vào ống chân đội trưởng Liverpool. Pha vào bóng tệ đến mức kéo tất của Van Dijk tụt xuống mắt cá và để lại hai vết hằn sâu. Nhưng va chạm này chỉ gây chấn thương ngoài da và hậu vệ Liverpool vẫn thi đấu đến hết trận.

Dấu giày để lại trên chân Van Dijk sau pha vào bóng trong trận Newcastle 2-3 Liverpool tối 25/8. Ảnh: Sky

Trọng tài ban đầu chỉ phạt Gordon thẻ vàng. Nhưng sau khi tham khảo VAR, ông thay bằng thẻ đỏ trực tiếp.

Trận này, Liverpool mở tỷ số nhờ cú sút xa ở phút 35 của Ryan Gravenberch. Sau khi chơi hơn người, đội khách lập tức nhân đôi cách biệt, với cú sút sát mép vòng cấm của Hugo Ekitike ở phút 46. Newcastle thể hiện ý chí tuyệt vời khi gỡ hòa 2-2, với các bàn của Bruno Guimaraes phút 57 và William Osula phút 88. Tuy nhiên, Liverpool vẫn kết thúc trận đấu với ba điểm. Tiền đạo 16 tuổi Rio Ngumoha trở thành người hùng đội khách khi cứa lòng ấn định chiến thắng 3-2 ở phút 90+10.

"Thật là một pha vào bóng ngu ngốc", Alan Shearer, huyền thoại của Newcastle, trách Gordon.

Một góc quay khác về pha vào bóng của Gordon đối với Van Dijk. Ảnh: Sky

Với thẻ đỏ trực tiếp, Gordon sẽ phải nghỉ thi đấu ba trận, đồng nghĩa gây thêm áp lực cho HLV Eddie Howe trong việc lựa chọn đội hình. Alexander Isak, tiền đạo ghi nhiều bàn nhất cho Newcastle mùa trước, đang đình công để đòi sang Liverpool.

Newcastle từng từ chối đề nghị 155 triệu USD của nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh. Do thất bại trong các vụ theo đuổi Ekitike và Benjamin Sesko, "Chích chòe" chưa đồng ý cho Isak ra đi.

Thanh Quý (theo Sun)