Diễn viên hành động Hong Kong Chân Tử Đan gây chú ý với khán giả khi khoe cơ bắp tuổi 62 ở phòng gym.

Ngày 28/8, tài tử đăng trên trang cá nhân video đang rèn thể lực, cho biết kiên trì vận động, tập luyện để duy trì cơ bắp, sức bền và sự nhanh nhẹn.

Cụm từ khóa "Chân Tử Đan ngoài 60 còn vạm vỡ như vậy" vào danh sách chủ đề được quan tâm nhất Weibo. Các khán giả viết: "Cơ bắp cuồn cuộn, nể phục kỷ luật của anh ấy", "Tôi xem video đến 10 lần, trông anh ấy tràn đầy năng lượng", "Động tác đánh của anh ấy đẹp mắt".

Chân Tử Đan khoe cơ bắp tuổi 62 Chân Tử Đan ở phòng gym. Video: Weibo

Trên On, Chân Tử Đan cho biết duy trì cân nặng khoảng 65 kg, kiểm soát kỹ lưỡng các loại thực phẩm, đồ uống, lượng calo mỗi bữa ăn. Anh chia thức ăn làm các bữa nhỏ thay vì ăn nhiều một lúc, chú trọng cả rèn thể lực, cơ bắp và dưỡng da. Chân Tử Đan thường đắp mặt nạ phục hồi, làm chậm quá trình lão hóa.

Khi được hỏi việc kiên trì nhất tài tử làm hơn 40 năm qua là gì, Chân Tử Đan đáp: thực hiện bài tập ép chân, giãn cơ và luyện công.

Chân Tử Đan khoe võ công Chân Tử Đan luyện võ từ bé tới khi trưởng thành. Video: Weibo

Năm nay, Chân Tử Đan trù bị các phim Đảo hỏa tuyến 2, Misjudgement, Diệp Vấn 5. 40 năm làm phim, diễn viên thành công với Anh hùng, Sát phá lang, Diệp Vấn, Cẩm y vệ,xXx: Return of Xander Cage. Trên HK01, Chân Tử Đan cho biết chưa từng lo lắng về tuổi tác, bị hạn chế vai diễn, thể lực. Anh cho rằng bản thân tràn đầy tinh thần tìm tòi, chấp nhận thử thách.

Theo Ifeng, thành tựu nổi bật của Chân Tử Đan là vận dụng các bộ môn đa dạng vào điện ảnh, nhờ kiến thức tích lũy trong quá trình học bài bản. Anh tiếp xúc võ thuật nhờ mẹ - Mạch Bảo Thiền - một võ sư Thái Cực quyền. Từ nhỏ, Chân Tử Đan được mẹ hướng dẫn các môn võ thuật truyền thống của người Hoa. Năm 11 tuổi, anh theo gia đình sang Mỹ sống, học bài bản Judo, Quyền anh, MMA.

