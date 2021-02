Tài tử Chân Tử Đan hát bản "L.O.V.E" tặng vợ - Uông Thi Thi - nhân ngày Lễ tình nhân 14/2.

Video được tài tử đăng trên Facebook, thu hút hơn 21.000 người thích và 1.500 lượt chia sẻ sau một tiếng. Anh nói yêu vợ và chúc mọi người có ngày lễ tình nhân tuyệt vời. Chân Tử Đan cũng đính kèm dãy hoa hồng, hashtag thông điệp "tình yêu đích thực" và nhắc tên huyền thoại Nat King Cole (1919-1965).

Chân Tử Đan hát tặng vợ ngày Valentine Chân Tử Đan bày tỏ tinh yêu với Uông Thi Thi qua nhạc phẩm nổi tiếng. Video: Facebook Donnie Yen.

Nhiều fan khen Chân Tử Đan lãng mạn, có tâm và chọn ca khúc ý nghĩa, hợp với chất giọng trầm ấm. L.O.V.E do Bert Kaempfert và Milt Gabler sáng tác, có giai điệu jazz vui tươi, ngẫu hứng, nổi tiếng toàn cầu qua giọng ca của Nat King Cole. Nội dung tách rời từng chữ trong từ "Love" để định nghĩa thế nào là yêu.

"L is for the way you look at me

O is for the only one I see

V is very, very extraordinary

E is even more than anyone that you adore can"...

(L là cách em nhìn anh

O là người duy nhất mà anh thấy

V rất, rất đặc biệt

E thậm chí hơn cả những người em có thể yêu mến).

Trên Weibo sáng cùng ngày, cựu người mẫu Uông Thi Thi đăng ảnh tạo dáng bên bó hồng lớn và cảm ơn ông xã.

Bà xã Chân Tử Đan khoe quà Valentine. Ảnh: Weibo Uông Thi Thi.

Chân Tử Đan kết hôn với Uông Thi Thi năm 2003. Trong talkshow Có hẹn với Lỗ Dự, anh cho biết là một trong ba người ảnh hưởng lớn nhất cuộc đời anh. Anh nói mọi may mắn, thuận lợi của bản thân đều từ vợ. Cô giúp anh có cách nhìn khác về cuộc đời, thay đổi lối sống lẫn tính cách sau nhiều trắc trở tình duyên. Anh bớt u sầu và sống khép kín, trở nên hướng ngoại hơn, đánh giá sự việc bằng con mắt khách quan. Nhiều năm qua, sao hành động giữ nguyên tắc không đóng cảnh thân mật với bạn diễn nữ vì sợ vợ và các con buồn.

Trước đó anh có cuộc hôn nhân chóng vánh với diễn viên Lương Tĩnh Từ. Họ kết hôn năm 1993, ly hôn năm 1994, khi Tĩnh Từ mang thai. Suốt bốn năm sau đó, mối tình của anh và người đẹp Vạn Ỷ Văn từng tốn giấy mực báo giới.

Vợ chồng Chân Tử Đan lên trang bìa tạp chí Prestige ấn bản Hong Kong, số tháng 11. Ảnh: Prestige.

Tài tử sinh năm 1963, là một trong những sao võ thuật nổi tiếng nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Anh ghi dấu với Thiếu niên Hoàng Phi Hồng, Tinh võ môn, Anh hùng, Sát phá lang, Họa Bì, Diệp Vấn... Chân Tử Đan còn thành danh với vai trò đạo diễn, chỉ đạo võ thuật và nhà sản xuất.

Thanh An