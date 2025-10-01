Chấn thương sọ não do cây ngã đập vào đầu

Cao BằngNgười phụ nữ 37 tuổi đang di chuyển trên đường thì bất ngờ bị cây đổ đập vào đầu gây chấn thương sọ não.

Ngày 30/9, đại diện Bệnh viện Đa khoa Cao Bằng cho biết bệnh nhân đau đầu, choáng váng, nhập viện trong tình trạng huyết áp tụt, có khối sưng nề kích thước khoảng 4 cm vùng trán và chẩm phải. Kết quả xét nghiệm và chụp CT sọ não ghi nhận tụ máu dưới màng cứng bán cầu phải, phù não. Bệnh nhân được chẩn đoán chấn thương sọ não tụ máu dưới màng cứng.

Bác sĩ điều trị nội khoa, truyền dịch, dùng kháng sinh, thuốc an thần, giảm đau, chống phù não và tăng tuần hoàn não. Hiện tại bệnh nhân được theo dõi sát, tiên lượng nguy cơ diễn biến phức tạp.

bác sĩ điều trị bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10 đã gây ngập lụt các khu vực trên địa bàn tỉnh. Các bác sĩ khuyến cáo trong thời điểm thời tiết cực đoan, mưa bão kéo dài, người dân cần hạn chế đi lại ở khu vực có nguy cơ sạt lở, cây to, công trình không kiên cố, đồng thời chủ động bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình, nhằm giảm thiểu tai nạn.

Thúy Quỳnh