Chân thành và tri thức để tìm thấy nhau

Em 46 tuổi, làm việc văn phòng tại Sài Gòn, độc lập, chu đáo, sống trách nhiệm và trân trọng những bình yên nhỏ trong cuộc sống.

Sau những trải nghiệm đã qua, em không tìm sự hoàn hảo mà mong gặp người đàn ông chân thành, có tri thức, công việc ổn định, biết trân trọng mối quan hệ và nghiêm túc trong tình cảm.

Em muốn cùng người ấy đồng hành, chia sẻ những khoảnh khắc bình yên và trọn vẹn. Nếu anh cao trên 1m7, vui vẻ, cầu tiến, luôn tin rằng hạnh phúc đến từ sự đồng điệu và chân thành, em mong được cùng anh thưởng thức một tách cà phê và trò chuyện nhiều hơn về cuộc sống.

Chúc anh mỗi ngày trôi qua đều là một ngày đáng sống và bình an.

Chào anh nhé.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ