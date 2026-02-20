Chân thành tìm một người đồng hành

Lại thêm một năm trôi qua và em vẫn chưa gặp được "một nửa" của mình. Hy vọng qua VnExpress, em sẽ may mắn hơn một chút.

Em quê ở Ninh Bình, sống và làm việc tại Hà Nội. Công việc của em theo mô hình hybrid nên khá linh hoạt và em luôn cố gắng giữ cho mình sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Em hướng nội, yêu những điều giản dị và trân trọng sự ổn định. Em thích một không gian ấm áp sau một ngày làm việc, nơi mọi thứ đủ gọn gàng và bình yên. Ngoại hình em nhỏ nhắn, gọn gàng và dễ nhìn. Em không quá cầu kỳ, chỉ mong những điều xung quanh mình chân thành và đủ sự quan tâm.

Gia đình em không trọn vẹn, vì thế em càng trân trọng sự bình yên và mong muốn sau này có thể xây dựng một mái ấm riêng - nơi hai người biết lắng nghe, thấu hiểu và cùng nhau đi qua những ngày bình thường một cách ấm áp.

Hiện tại em độc thân và nghiêm túc trong việc tìm một mối quan hệ lâu dài. Người em tìm kiếm chỉ cần hợp mắt, có công việc ổn định và đang làm việc tại Hà Nội; tính tình điềm đạm, chín chắn và có sự quyết đoán. Em tin rằng sự chân thành và trách nhiệm mới là điều khiến hai người muốn ở lại bên nhau.

Nếu anh thấy có sự phù hợp, đừng ngại gửi cho em một lá thư nhé. Em cũng mong khi viết thư, anh có thể giới thiệu thêm về bản thân như tuổi, công việc và đôi nét về gia đình để chúng ta hiểu nhau rõ hơn ngay từ đầu. Em tin mọi điều tốt đẹp đều bắt đầu từ một lời chào.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ