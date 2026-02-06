Chặn sớm 'chặt chém' ở Lễ hội Chùa Hương

Ban tổ chức Lễ hội Chùa Hương đưa ra nhiều biện pháp ngăn chặn nạn chặt chém, chèo kéo như sử dụng QR, bộ nhận diện và đường dây nóng xử lý các sự cố phát sinh.

Sáng 6/2, đại diện Ban chỉ đạo lễ hội Chùa Hương cho biết năm nay công tác tổ chức có nhiều điểm khác so với trước, đặc biệt về tiêu chí an toàn và đổi mới công nghệ.

Các cơ sở kinh doanh phải niêm yết giá công khai, đồng thời lực lượng chức năng sẽ kiểm tra, xử lý các hành vi chèo kéo, ép giá, lấn chiếm không gian di tích. Một tổ phản ứng nhanh cũng được thành lập để tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng 19001207 để xử lý các tình huống phát sinh.

Hơn 110 cán bộ, chiến sĩ công an và lực lượng an ninh cơ sở được huy động trực 24 giờ; tuần tra lưu động để ngăn chặn các hành vi trộm cắp, ép khách, xử lý xe ôm hoạt động tự phát hoặc trông giữ xe trái phép.

Vào mùa lễ hội 2025, nhiều du khách từng phản ánh về tình trạng chặt chém, chèo kéo của các lái đò khi du xuân Chùa Hương ngày khai hội. Các hành vi phổ biến gồm than khổ, xin tiền "tip" hoặc không niêm yết giá.

Lễ hội Chùa Hương năm 2024. Ảnh: Giang Huy

Công tác quản lý lễ hội được đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để hạn chế ùn tắc. Vé tham quan và vé đò triển khai dưới dạng điện tử, kiểm soát qua mã QR. Ban tổ chức sử dụng hệ thống camera trí tuệ nhân tạo và trung tâm điều hành nhằm theo dõi, điều tiết lượng khách trực tuyến. Để hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ số và chia sẻ trải nghiệm, nhiều trạm thu phát sóng được lắp đặt, cung cấp wifi miễn phí toàn khu di tích.

Bên cạnh đó, hoạt động thu gom rác thải được thực hiện xuyên suốt các tuyến đường bộ và đường thủy, tránh tình trạng tồn đọng rác trong những thời điểm đông khách.

Để phục vụ du khách, Ban tổ chức huy động hơn 1.000 thuyền đò truyền thống, 2.600 xuồng và 6 xuồng điện. Toàn bộ phương tiện đều lắp ghế ngồi, giỏ rác, áo phao và gắn mã QR phục vụ quản lý. Đội ngũ lái đò được tập huấn nghiệp vụ và mặc đồng phục nhận diện. Hệ thống 110 xe điện cũng đi vào vận hành theo tuyến cố định với giá vé công khai nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc.

Bên cạnh việc lắp đặt thêm 15 camera tại đền Trình và các điểm trọng yếu, lễ hội triển khai bán vé điện tử, thanh toán qua mã QR và máy POS. Dữ liệu này được kết nối trực tiếp với cơ quan thuế để minh bạch nguồn thu. Trước ngày khai hội, cơ quan chức năng đã chỉnh trang, tháo dỡ 155 điểm hàng quán vi phạm hành lang an toàn tại các khu vực Thung Mang, lối vào chùa Mả Mê, đường Chùa Sơn Lộ và Thung Phủ Mã.

Các loại xe từ 10 chỗ trở lên và xe dịch vụ (biển vàng) được miễn phí trông giữ. Ông Vương Trọng Đạo, Phó chủ tịch UBND xã Hương Sơn, cho biết quyết định này nhằm hỗ trợ tài xế khi mỗi đoàn khách thường lưu lại hơn 10 giờ, mức phí cũ từ 10.000 đến 12.000 đồng mỗi giờ là "rất lớn".

Lễ hội diễn ra từ ngày 18/2 đến hết 11/5 (tức mùng 2 tháng Giêng đến 25/3 Âm lịch), khai hội vào mùng 6 Tết. Không gian lễ hội bao trùm toàn bộ khu Di tích quốc gia đặc biệt Chùa Hương với 4 tuyến tham quan và 20 điểm đền, chùa, động thờ Phật. Ngoài tuyến Thiên Trù - Hương Tích, du khách có thêm lựa chọn tại các điểm như chùa Thanh Sơn, động Hương Đài, chùa Long Vân, chùa Cây Khế, động Người Xưa và chùa Tuyết Sơn.

Sau lễ hội truyền thống, địa phương tiếp tục tổ chức các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, thể thao và nghệ thuật nhằm kéo dài mùa du lịch, hướng tới mục tiêu đón khách quanh năm.

Giá vé dịch vụ dành cho du khách tham quan tuyến Hương Tích là 230.000 đồng một người lớn, bao gồm phí thắng cảnh và xuồng đò.

Nhóm khách ưu tiên và trẻ em có mức giá lần lượt là 170.000 đồng và 65.000 đồng một vé. Đối với các tuyến Long Vân - Tuyết Sơn, ban tổ chức miễn phí vé thắng cảnh, du khách chỉ cần trả phí thuyền đò là 85.000 đồng một người lớn và 50.000 đồng một trẻ em.

Các dịch vụ khác như xe điện có giá 20.000 đồng một người mỗi lượt, vé cáp treo khứ hồi cho người lớn là 260.000 đồng, còn trẻ em và người được ưu tiên là 180.000 đồng.

