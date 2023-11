Chán nản với tính sĩ diện của mẹ chồng

Nhiều năm nuôi con với sự hỗ trợ từ ông bà, tôi cảm ơn và biết phải báo hiếu bố mẹ chồng nhưng rồi có chuyện xảy ra.

Tôi lấy chồng được 15 năm, có ba con khỏe mạnh và đáng yêu, chồng đi làm xa quanh năm suốt tháng, công trình gần thì cách nhà 70 km, xa nhất là cách 2.000 km. Chồng tôi có thu nhập khá, tầm 40-50 triệu đồng. Còn tôi thu nhập bấp bênh khi bán hàng online (cũng gọi là đủ nuôi thân), luôn bị coi thường vì thu nhập quá bèo so với chồng. Ở cùng nhà chồng nên mẹ chồng nàng dâu có rất nhiều chuyện xảy ra, khi con cứng cáp tôi quyết định mua nhà lên thành phố, cách nhà chồng 15 km hồi năm 2019.

Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến cuối năm 2022 vừa rồi, mẹ chồng đề cập đến chuyện phá nhà cũ đi xây nhà mới theo lối hiện đại, giống với rất nhiều nhà quanh xóm. Bà cứ so sánh nhà người ta xây nhà cao cửa rộng, khang trang, sạch đẹp, còn ông bà cả đời vất vả mà chưa được một lần ở nhà đẹp. Căn nhà ông bà đang ở mới được xây lại hoàn toàn cách đây 10 năm, bốn gian nhà ngói và một gian nhà trần (gian này giữ nguyên làm kỷ niệm từ thời 1993). Hồi đó các con tham gia xây nhà vệ sinh khép kín ở bên trong nhà để tiện cho việc đêm hôm ông bà đi vệ sinh. Bà nhất định không nghe mà nghe người ngoài nói để nhà vệ sinh trong nhà nó hôi hám, ảnh hưởng đến ban thờ và này nọ.

Giờ thấy họ hàng, làng xóm xây kiểu dáng nhà vườn, cộng thêm con cái đều có nhà cửa đàng hoàng nên ông bà cũng muốn giống người ta, suốt ngày kể nhà ông A xây đẹp, ông B xây nhà to rộng. Bà lại không hiểu người ta ở cùng con cái, đó là con cái họ xây, đây chỉ có hai ông bà sống trong căn nhà năm gian với sân vườn to, con cái đều không ai về. Xin nói rõ, ông bà sinh được ba người con, chị gái cả đã có cháu nội ngoại, anh trai chồng làm cách quê 120 km đã có nhà cửa đàng hoàng, thu nhập của vợ anh cao hơn anh. Biết tính bà hay đòi con cái nên 7-8 năm nay không ai biết thu nhập của chị, chỉ thấy chị suốt ngày kêu khó khăn, không có tiền (dù chị rất có điều kiện và trước đây hay khoe, nhưng khi biết tính mẹ chồng là chị phải thể hiện không có tiền cho bà hết vòi vĩnh).

Khi biết ý tưởng bà muốn làm nhà, chị dâu tham gia góp ý nhưng bà không nghe và chị chốt lại một câu: "Con không biết mẹ xây nhà to nhỏ thế nào nhưng con chỉ hỗ trợ được mẹ mấy chục triệu đồng. Chúng con phải nuôi con cái ăn học, không dư giả gì". Vậy là mọi thứ dồn hết vào chồng tôi. Khi bà đặt vấn đề, tôi có ý kiến là nhà vẫn kiên cố, bố mẹ hơn 70 tuổi rồi, lương không có, không có bất cứ nguồn thu nhập nào, bệnh tật đầy người, bố mẹ muốn có tự hoại khép kín thì anh em con góp tiền sửa sang và xây thêm phòng, lắp điều hòa. Bà nhất quyết không nghe, bảo không ai lạc hậu như mày, người ta đi lên chứ không ai thụt lùi như thế, xây mới thì tao xây chứ không để nguyên đấy. Xin nói rõ hơn, ông bị tiểu đường, mỡ máu, ho hen nặng, một năm nằm viện sáu lần trở lên, chưa kể những lần cấp cứu; bà cũng đủ thứ bệnh xương khớp, dạ dày, thận...

Chồng thấy bà vậy thì bảo tôi: "Em tốt nhất đừng can thiệp gì, làm hay không là ở anh". Vậy mà mẹ con họ tự bàn bạc. Sau đó tôi nhờ cháu gái (con của chị gái chồng) về tham gia với ông bà để ông bà hiểu ở tuổi xế chiều rồi nhà to đẹp khoe thiên hạ làm gì trong khi con cái lo cho các cháu ăn học tốn kém. Bà nhất quyết không nghe, cứ khăng khăng đòi làm. Mẹ kêu tao nuôi con cái trưởng thành giờ đứa nào cũng nhà cửa đâu đấy, ước muốn cuối đời của tao được ở trong căn nhà to đẹp (nói với cô cháu gái chứ không nói trước mặt tôi).

Tôi điện luôn cho chồng (anh đang làm ở miền Trung, cách nhà 700 km): "Nếu anh bảo anh muốn làm gì tùy anh thì chúng ta không cần tiếp tục nữa. Mẹ anh kêu cuối đời có ước muốn vậy, em và con cũng có ước muốn rất đơn giản là anh hãy về bên vợ, con muốn gần bên cha, anh hãy làm đi, làm ngay và luôn đi. Em xin nói rõ với anh rằng chỉ cần mẹ anh làm nhà mới thì chúng ta ly hôn ngay lập tức, chia đôi tài sản. Anh cầm tiền đó về mà thực hiện ước muốn của mẹ anh (kế hoạch mẹ con họ định xây nhà tầm 1,2 đến 1,5 tỷ đồng), còn tôi sẽ sống cuộc đời của mình chứ. Đã 15 năm nay tôi chấp nhận xa chồng để khi anh có tiền anh muốn làm gì thì làm sao? Mẹ như thế không phân tích cho mẹ hiểu lại đi nuông chiều với sự sĩ diện đó của mẹ". Tôi chán với kiểu mẹ chồng như này. Các bạn có đồng ý với suy nghĩ của mẹ chồng tôi không hay do tôi ích kỷ?

Quỳnh Thư

