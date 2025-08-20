Bạn trai là sếp nhưng không chu cấp cho tôi như đã nói

Tôi nói chuyện thẳng thắn với anh về vấn đề này nhưng anh chỉ ừ cho xong rồi lại như cũ.

Tôi là cô gái 24 tuổi, nhân viên ngân hàng, được mọi người nhận xét ưa nhìn, vui vẻ. Tôi và anh quen nhau gần một năm nhưng cãi nhau không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần cãi nhau là anh lại lôi chuyện cũ ra chì chiết, sỉ vả tôi. Thậm chí anh sẵn sàng buông những lời lẽ khó nghe, xưng mày tao với tôi. Càng ngày anh càng lộ rõ bản tính cộc cằn, gia trưởng. Đã 3 lần tôi bắt gặp anh nhớ về tình cũ khi vào trang cá nhân của cô ấy xem, rồi còn đổi cả tên trên Facebook của tôi tạo cho anh, để tên cô ấy.

Trong công việc, anh là cấp trên của tôi. Nhiều lần tôi cảm thấy tủi thân, hụt hẫng, đề nghị chia tay, anh lại nói tôi kiếm chuyện. Sau đó anh hứa sẽ sửa đổi tính tình rồi vài ngày lại đâu vào đó. Về vấn đề tiền bạc, anh từng nói mỗi tháng sẽ phụ giúp tôi vì tôi còn gánh nặng gia đình, thực tế anh không chu cấp cho tôi như đã nói. Tôi nói chuyện thẳng thắn với anh nhưng anh chỉ ừ cho xong rồi lại như cũ. Tôi rất chán nản.

Tôi sẽ đi tìm công việc khác để dứt hoàn toàn với anh vì công việc tôi đang làm là do anh giới thiệu. Tôi thật sự rất mệt và muốn buông bỏ nhưng bản thân lại quá yếu lòng. Tôi phải làm sao, mọi người hãy cho tôi lời khuyên.

Như Lan