Chán mẹ chồng, tôi cũng chẳng thiết tha chồng

Tôi còn trẻ nhưng đã có chồng và con. Tính tôi nóng nhưng lại nhẫn nhịn tốt. Mẹ chồng không phải người xấu, chỉ là bà quá thẳng, nói năng khó nghe. Nhiều điều bà nói đúng, tôi học cách chấp nhận, nhưng cũng có những chuyện bà "suy bụng ta ra bụng người", áp đặt suy nghĩ của bà lên tôi. Cứ lặp đi lặp lại như vậy khiến tôi rất khó chịu.

Tôi lo cho con từng mũi tiêm vì đọc báo thấy ngày càng nhiều bệnh nguy hiểm, luôn ưu tiên chích ngừa những mũi quan trọng. Bà lại nghe hàng xóm nói có mũi tiêm gây nóng người, khuyên đừng chích. Sữa tôi mua cho con, bà cũng chê, cho đến khi thấy con hàng xóm uống loại đó thì mới đồng ý để tôi cho con dùng.

Làm dâu là vậy, nhiều lúc tôi đành im lặng cho qua, nhưng càng ngày tôi càng chán. Không ngày nào tôi không nghĩ đến viễn cảnh ly hôn. Chồng tôi thực ra tốt, không nhậu nhẹt, không gái gú, chỉ là còn trẻ nên thiếu suy nghĩ và chưa hiểu hết áp lực của tôi. Tôi không biết phải làm sao khi sức chịu đựng của mình có hạn. Tôi từng nhắn cho chồng rằng: "Nếu 5 năm nữa chúng ta không mua nổi một căn nhà cấp 4, em sẽ không sống với anh nữa". Tôi không biết mình có bồng bột quá hay không.

Diệp Oanh