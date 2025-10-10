Chán làm thuê, có nên khởi nghiệp khi tài sản gần chục tỷ đồng

Tôi tiết kiệm, lo xa, đang ở nhà thuê, chưa có nhà, tài sản có cũng phần lớn do tôi khá tiết kiệm.

Tôi đang làm công việc văn phòng, chuyên môn vững, có gần 10 năm kinh nghiệm và tự tin mình có thể tìm tòi học thêm nữa. Về chuyên môn không có gì lo lắng, vấn đề tôi xin tư vấn là sau gần 10 năm đi làm, hiện tại tâm trí tôi không muốn đi làm thuê nữa. Tôi biết tính cách của mình, vì từng làm tự do nên tôi xử lý mọi việc khá tốt, hàng năm tính tổng thu nhập thì trung bình tôi kiếm được tầm trên dưới một tỷ đồng, vấn đề là không đều. Có nghĩa tôi không chắc chắn năm nào cũng như vậy.

Ba năm gần đây tôi kiếm tầm số tiền đó. Tôi nhiều lần nghĩ đến việc mở công ty riêng nhưng còn khá e dè vì không biết bắt đầu từ đâu, chi phí dự trù thế nào, marketing, tài chính kế toán tôi dường như không biết gì cả. Với khách hàng, tôi có thể linh hoạt làm việc với nhiều kiểu khách hàng khác nhau. Tôi từng làm cho nhiều người ở ngoài Bắc, Trung mặc dù họ chưa bao giờ biết mặt tôi. Tôi giao tiếp được, khả năng đối ứng thuyết phục cùng với kiến thức tôi tự tin. Thế nhưng khi làm với đồng nghiệp, thấy nhiều điểm thiếu sót mà tôi không nói được dẫn đến chán nản. Hơn hết tôi biết mình không muốn dưới trướng ai mà mình cảm thấy không phục.

Nhờ các anh chị từng khởi nghiệp cho tôi xin lời khuyên, nên làm gì ở khúc rẽ này, hàng ngày đi làm tôi không còn đam mê nhiệt huyết nữa. Tôi là người tiết kiệm, lo xa, tính như người xưa vậy, nên tài sản của tôi cũng có rồi, khoảng 9-10 tỷ đồng. Tôi đang ở nhà thuê, chưa có nhà, tài sản có cũng phần lớn do tôi khá tiết kiệm. Tôi là nữ, chỉ có một mình nên mọi thứ đều tự làm, tôi sợ với hoàn cảnh hiện tại thì tỷ lệ thất bại sẽ cao.

Huệ Như