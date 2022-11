Chặn đường người phụ nữ, cướp xe

TP HCMNguyễn Minh Thuận, 24 tuổi, chặn đường người phụ nữ đang đi làm, dí dao đe doạ buộc đưa xe.

Ngày 14/11, Thuận bị Công an quận 12 bắt về hành vi Cướp tài sản. Liên quan vụ án, Nguyễn Tuấn Đạt, 23 tuổi, cùng hai người khác cũng bị tạm giữ vì Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Thuận tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nhật Vy

Theo điều tra, sáng 12/11, chị Cúc, 36 tuổi, chạy xe tay ga đi làm trên đường ĐHT 31 (phường Tân Hưng Thuận, quận 12) bị Thuận chặn đầu ở khu vực vắng. Anh ta rút dao khống chế nạn nhân buộc giao xe rồi bỏ chạy. Nạn nhân tri hô trong bất lực.

Nhận tin báo, Phòng cảnh sát Hình sự Công an TP HCM phối hợp Công an quận 12 trích xuất camera an ninh xung quanh khu vực và nhiều tuyến đường, lần theo dấu vết tên cướp. Khi trinh sát tìm đến nhà Thuận, hắn đã bỏ trốn.

Tang vật của vụ án. Ảnh: Nhật Vy

Cảnh sát vận động gia đình Thuận, kêu anh ta ra đầu thú. Sáng nay đến cơ quan điều tra, Thuận thừa nhận toàn bộ hành vi, cho biết sau khi cướp xe đã tháo biển số vứt đi rồi nhờ Đạt mang bán được 7 triệu đồng.

Quốc Thắng