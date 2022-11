Chân dung William Shakespeare được rao bán 11,9 triệu USD

Chân dung William Shakespeare, Robert Peake vẽ, trưng bày tại khách sạn ở London, được rao bán giá 10 triệu bảng (11,9 triệu USD).

Theo Guardian hôm 17/11, chủ sở hữu giấu tên rao bán tranh trực tuyến, không tổ chức đấu giá. Tác phẩm được xác định của Robert Peake, họa sĩ cung đình của Vua James I, ký tên và vẽ năm 1608, trước khi Shakespeare mất tám năm.

Trước năm 1975, tranh được trưng bày trong thư viện của một gia đình quý tộc tại miền Bắc nước Anh. Họ là những người hâm mộ cuồng nhiệt Shakespeare nên bảo quản tranh kỹ lưỡng suốt hơn 400 năm, giúp tác phẩm gần như nguyên vẹn, không bị sờn rách. Sau năm 1975, tranh thuộc sở hữu tư nhân.

Chuyên gia về hội họa Duncan Phillips cho biết có nhiều bằng chứng xác minh nguồn gốc bức tranh. Robert Peake là họa sĩ nổi tiếng, có mối liên hệ sâu sắc với Shakespeare, thường xuyên được giao nhiệm vụ vẽ các thành viên cấp cao trong triều đình và xã hội. Ông vẽ chân dung Shakespeare theo mệnh lệnh hoàng gia.

Nhà bảo tồn Adrian Phippen (phải) và chuyên gia hội họa Duncan Phillips bên chân dung William Shakespeare của Robert Peake. Ảnh: PA

Đến nay, chỉ có hai chân dung được các chuyên gia công nhận là bức vẽ chân thực về đại văn hào. Một là bản vẽ in trên tuyển tập First Folio của ông, xuất bản năm 1623. Bức còn lại là tượng đặt trên bia mộ nghệ sĩ ở Stratford-upon-Avon. Tuy nhiên, cả hai tác phẩm đều ra đời sau khi Shakespeare mất năm 1616.

Chân dung William Shakespeare trong tuyển tập "First Folio" vẽ năm 1623, được trưng bày tại nhà đấu giá Christie’s ở London, tháng 1/2020. Ảnh: EPA

Nhiều năm qua, các nhà nghiên cứu đưa ra một số bức tranh được cho là vẽ tác gia nổi tiếng khi ông còn sống nhưng chưa được công nhận. Năm 2015, nhà sử học Mark Griffiths nói phát hiện bức chân dung của Shakespeare ở tuổi 33 trong cuốn sách The Herball hay Generall Historie of Plantes. Năm 2005, các chuyên gia nghệ thuật chụp X-quang để điều tra nguồn gốc bức The Flower Portrait, được cho là vẽ Shakespeare năm 1609. Các nhà khoa học sau đó phát hiện bức tranh chỉ được phỏng theo hình ông trong tuyển tập First Folio, ra đời thế kỷ 19, sau thời của Shakespeare hơn 300 năm.

Robert Peake (khoảng 1551-1619) là họa sĩ hoàng gia Anh, nổi tiếng với các tác phẩm vẽ những nhân vật quan trọng như Nữ hoàng Elizabeth I, vua Charles I...

William Shakespeare (1564-1616) là nhà văn, nhà viết kịch nổi tiếng người anh, được mệnh danh "Thi sĩ của dòng sông Avon" (Avon là dòng sông gắn liền nơi sinh của ông tại Stratford-upon-Avon). Ông là tác giả 39 vở kịch, 154 bản sonnet, hai bài thơ tường thuật dài và một số bài thơ ngắn, được dịch ra nhiều thứ tiếng. Qua hơn 400 năm, tác phẩm của Shakespeare vẫn tạo sức ảnh hưởng, được giảng dạy ở nhiều trường học khắp thế giới.

Hà Thu (theo The Guardian)