Chân dung tỷ phú sắp soán ngôi giàu nhất thế giới của Elon Musk

Tài sản của Chủ tịch Oracle Larry Ellison tăng gần 100 tỷ USD một phiên, giúp thu hẹp đáng kể khoảng cách với CEO Tesla Elon Musk.

Chốt phiên giao dịch 10/9, cổ phiếu đại gia phần mềm Oracle tăng 36% - mạnh nhất kể từ năm 1992. Việc này giúp tài sản của Chủ tịch Larry Ellison tăng 94,5 tỷ USD trong một phiên, lên 387 tỷ USD, theo Forbes.

Mở cửa phiên giao dịch 11/9, mã này không duy trì được đà tăng, hiện giảm 4,6%. Forbes ước tính tài sản của Ellison vì thế còn 372 tỷ USD. Tuy nhiên, ông hiện vẫn là người giàu thứ hai thế giới. Khoảng cách giữa ông và người đứng đầu - Elon Musk cũng đang ngày càng thu hẹp. Theo Forbes, Musk hiện sở hữu 438 tỷ USD, hơn Ellison 66 tỷ USD. Trong danh sách Bloomberg Billionaires Index, chênh lệch còn sát sao hơn, khi chỉ là 1 tỷ USD chốt phiên 10/9.

Dù vậy, cũng như nhiều tỷ phú khác, đường thành công của ông không hề suôn sẻ. Ellison sinh năm 1944 tại Bronx (New York, Mỹ) trong một gia đình mẹ đơn thân. Mẹ Ellison khi đó còn đang đi học và không thể chăm sóc ông chu đáo. Vì thế, ông được một gia đình họ hàng nhận nuôi từ khi mới 9 tháng tuổi.

Cha nuôi của ông là một người Nga di cư rất nghèo. Sau khi mẹ nuôi qua đời, Ellison bỏ dở Đại học và chuyển đến Berkeley (California) gần Thung lũng Silicon - nơi ngành công nghệ bắt đầu khởi sắc. Để tìm kiếm cơ hội, Ellison làm đủ mọi công việc, trong đó có cả việc tại các công ty như Wells Fargo và Amdahl. Đây là nơi ông đã tích lũy kỹ năng máy tính và lập trình. Ellison từng nói mình sở hữu "tất cả điều kiện bất lợi cần có để thành công".

Chủ tịch kiêm Giám đốc Công nghệ Oracle Larry Ellison tại Giải đua Công thức 1 ở Anh. Ảnh: Reuters

Năm 1977, ông cùng Bob Miner và Ed Oates sáng lập hãng phần mềm Software Development Laboratories. Họ sau đó ký hợp đồng xây dựng cơ sở dữ liệu cho Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) với tên "Oracle". 5 năm sau, công ty đổi tên thành Oracle và làm IPO năm 1986.

Oracle từng rơi vào tình trạng gần như phá sản, thị phần bị các đối thủ chiếm gần hết. Tuy nhiên, công ty này vẫn vượt qua và trở thành cái tên nổi tiếng trong giới công nghệ. Trong hơn bốn thập kỷ, Oracle đạt nhiều thành công khác nhau. Họ chi tiền mua lại hàng loạt đối thủ, như PeopleSoft, Sun Microsystems hay BEA Systems.

Gần đây, Oracle hưởng lợi khi nhu cầu trung tâm dữ liệu từ doanh nghiệp AI tăng vọt. Ngày 9/9, Oracle thông báo đã ký 4 hợp đồng tỷ USD với khách hàng trong quý này. Họ dự kiến ký thêm vài hợp đồng nữa trong các tháng tới.

Ellison từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại công ty. Ông hiện là Chủ tịch kiêm Giám đốc Công nghệ Oracle. Ellison làm CEO suốt 37 năm trước khi từ chức năm 2014.

Năm 1997, sau khi quay trở lại Apple, Steve Jobs từng mời Ellison vào hội đồng quản trị, nhưng ông đã từ chối. Từ năm 2010, ông lui dần về và không còn tham gia nhiều vào các hoạt động của công ty.

Dù vậy, cuộc sống của Ellison không chỉ có công việc. Ông có sở thích sưu tập bất động sản, từng được gọi là "người mua nhà nhiệt tình nhất nước Mỹ" khi sở hữu hàng chục triệu USD trên thế giới. Năm 2012, ông còn mua 98% đảo Lana’i, hòn đảo lớn thứ 6 tại Hawaii với giá gần 300 triệu USD. Đây cũng là hòn đảo Bill Gates từng tổ chức đám cưới với vợ cũ Melinda. Theo CNN, khi đó tài sản của Ellison là 36 tỷ USD.

Ông cũng là người đam mê du thuyền. Năm 2013, đội Oracle Team USA mà ông hậu thuẫn đã lội ngược dòng để giành và bảo vệ thành công chức vô địch giải đấu America's Cup. Dù vậy, đội này đã giải thể năm 2017.

Năm 2018, Ellison đồng sáng lập SailGP, một giải đua thuyền catamaran tốc độ cao cho các đội đua khắp thế giới, thu hút nhiều nhà đầu tư nổi tiếng. Ông đã hồi sinh giải quần vợt Indian Wells tại California, được coi là "Grand Slam thứ năm".

Ellison cũng quan tâm đến chính trị. Ông thường xuyên quyên góp hàng triệu USD cho các nhóm Cộng hòa và bảo thủ. Ellison gần đây có quan hệ thân thiết với Tổng thống Donald Trump. Tháng 1, ông cùng CEO OpenAI Sam Altman và CEO SoftBank Masayoshi Son xuất hiện tại Nhà Trắng, khi ông Trump công bố việc thành lập một công ty mới nhằm phát triển hạ tầng AI tại Mỹ.

Tỷ phú Oracle còn tích cực tham gia từ thiện. Năm 2016, ông công bố khoản tài trợ 200 triệu USD cho Đại học Nam California để thành lập một trung tâm nghiên cứu và điều trị ung thư.

Năm 2010, ông ký Cam kết Cho đi - một sáng kiến do Bill Gates khởi xướng, hứa sẽ quyên góp ít nhất 95% tài sản cho từ thiện. Gần đây Ellison thông báo trên X rằng ông đang "điều chỉnh" cam kết này, bằng cách chuyển một phần tiền vào viện công nghệ mà ông sáng lập cùng Đại học Oxford. Cơ sở này có tên Viện Công nghệ Ellison, sẽ tham gia cải tổ y tế, chống nạn đói và biến đổi khí hậu.

Cuộc đời của Ellison gắn liền với sự mạo hiểm. Ông từng nói: "Khi mọi người bắt đầu nói rằng bạn điên rồi, đó có lẽ là lúc bạn đang đứng trước bước ngoặt vĩ đại nhất của đời mình". Tỷ phú cũng luôn tâm đắc một câu nói của Thành Cát Tư Hãn: "Tôi thành công thôi thì chưa đủ, những người khác còn phải thất bại nữa".

Hà Thu (theo CNN, Reuters)