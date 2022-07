Chân dung tự họa Van Gogh được tìm thấy sau hơn 100 năm

Chuyên gia ở Scotland tìm thấy chân dung tự họa của Van Gogh sau khi chụp X-quang tác phẩm "Head of a Peasant Woman" của ông.

Nhà bảo quản tranh cao cấp Lesley Stevenson bên tác phẩm "Head of a Peasant Woman" và hình ảnh X-quang của bức chân dung Van Gogh ẩn giấu sau tác phẩm. Ảnh: Neil Hanna/Guardian

Lesley Stevenson, nhà bảo quản tranh cấp cao tại Phòng trưng bày Quốc gia Scotland, nói với Guardian hôm 14/7: "Thật xúc động, tôi đã tìm thấy tác phẩm khi chụp X-quang để bảo tồn định kỳ bức tranh Head of a Peasant Woman của Van Gogh, chuẩn bị cho cuộc triển lãm mùa hè của Học viện Hoàng gia Scotland về trường phái ấn tượng Pháp. Bức họa đã ẩn mình ở đó trong hơn 100 năm qua, dưới các lớp keo và bìa cứng".

Trong tranh, Van Gogh đội chiếc mũ rộng vành, đeo khăn quàng cổ. Trước đây, một số tác phẩm tự họa của ông đã được tìm thấy ở mặt sau các tác phẩm sơn dầu được vẽ trong thời gian từ tháng 12/1883 đến tháng 11/1885 khi ông sống ở Nuenen, Hà Lan. Tại đây, Van Gogh đã tiến hành một số nghiên cứu về người nông dân để chuẩn bị cho kiệt tác ban đầu The Potato Eaters, được vẽ năm 1885. Các bức họa này hiện được trưng bày tại Bảo tàng Van Gogh ở Hà Lan.

Head of a Peasant Woman từng được triển lãm tại Bảo tàng Stedelijk, Amsterdam năm 1905. Tác phẩm trải qua nhiều đời chủ sở hữu, cho tới khi được nhà sưu tập tư nhân ở Scotland mua lại và trao cho Phòng trưng bày Quốc gia vào năm 1960.

Frances Fowle, người phụ trách Phòng trưng bày Quốc gia Scotland, nhận định lần đầu Anh có một khám phá quan trọng về tác phẩm nghệ thuật của Van Gogh, cho công chúng hiểu thêm về giai đoạn quan trọng trong sự phát triển nghệ thuật của Van Gogh. "Khám phá này rất quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt với chúng tôi. Hy vọng tác phẩm kéo được người yêu nghệ thuật tới xem khi được trưng bày", cô nói.

Sau khi chuyển đến Paris năm 1886, Van Gogh được em trai Theo hỗ trợ và gặp gỡ các nghệ sĩ tiên phong như Henri de Toulouse-Lautrec và Émile Bernard. Lấy cảm hứng từ những tác phẩm của Georges Seurat và Paul Gauguin, ông đã áp dụng phong cách vẽ đầy màu sắc và biểu cảm, thử nghiệm trên chính những bức tranh bị hỏng, trong đó có tranh tự họa, để tiết kiệm tiền.

Fowle nói với Guardian: "Khoảng thời gian này, ông bắt đầu tự vẽ chân dung. Đó là chìa khóa trong việc phát triển phong cách trưởng thành của ông. Van Gogh là một nhà tư tưởng rất độc lập và ông ấy đã phát triển phong cách cấp tiến một cách nhanh chóng".

Bức chân dung tự họa của Van Gogh hiện ra khi chụp X-quang bức "Head of a Peasant Woman" (1885). Ảnh: Graeme Yule/National Galleries of Scotland

Hiện các nhà bảo quản bắt đầu quá trình tái hiện bức chân dung tự họa bên dưới các lớp keo và bìa cứng, trong khi vẫn bảo quản bức tranh gốc. Stevenson nói: "Công việc này giống như bước vào điều bạn chưa từng biết. Thử thách là loại bỏ chất kết dính khỏi các lớp sơn dầu, khai thác sự khác biệt về khả năng hòa tan của keo gốc động vật và sơn gốc dầu".

Một năm qua, bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam nhận tới 300 yêu cầu từ những người tin rằng họ đã phát hiện ra một tác phẩm Van Gogh bị thất lạc, nhưng rất ít trường hợp là hàng thật. Năm 2013, bức tranh phong cảnh Sunset at Montmajour được vẽ năm 1888 - hai năm trước khi ông qua đời - bị bỏ quên trong một căn gác mái ở Na Uy, đã được tìm thấy và trưng bày ở Amsterdam. Năm ngoái, bức phác thảo bằng bút chì của tác phẩm Worn Out thuộc bộ sưu tập tư nhân của một gia đình Hà Lan lần đầu tiên được công bố và trưng bày.

Stevenson nói: "Việc phát hiện ra một tác phẩm mới là một điều phi thường. Bất cứ điều gì cung cấp cho chúng tôi thêm thông tin về nghệ sĩ đều là một phần thưởng lớn. Chỉ cần nhờ vào lợi ích của phân tích công nghệ, chúng tôi vẫn có thể tìm ra những điều mới".

Vincent Van Gogh (1853 - 1890) là một trong những nghệ sĩ Hà Lan nổi tiếng nhất mọi thời đại. Cuộc đời sáng tác của ông chỉ kéo dài 10 năm, từ năm 1880 đến khi ông qua đời vào năm 1890. Với niềm đam mê hội họa to lớn, Van Gogh để lại khoảng 850 tác phẩm tranh vẽ màu và hơn 1.300 bức vẽ hình họa còn được lưu giữ; chưa kể một lượng lớn tranh màu nước, tranh in thạch bản và phác thảo trong các lá thư. Năm 2017, tác phẩm kể về cuộc đời ông - Loving Vincent (Vincent thương mến) - do Dorota Kobiela, Hugh Welchman viết kịch bản và đạo diễn, là phim hoạt hình đầu tiên trên thế giới làm hoàn toàn từ tranh sơn dầu.

Sao Mai (theo Guardian)