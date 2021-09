Chân dung tài xế Be qua các hoạt động thiện nguyện

Gần 3 năm trong màu áo vàng, các tài xế công nghệ của Be không chỉ chắc tay lái mà còn góp mặt trong nhiều hoạt động thiện nguyện trên cả nước.

Những ngày này, tài xế Be ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đang tất bật với những đơn hàng đi chợ hộ, chung tay cùng Be Group thực hiện hoạt động cộng đồng.

Có mặt khi Thủ đô cần

Xuất phát từ nhu cầu của người dân trong Covid-19, quận Hoàn Kiếm đã triển khai nhiều mô hình cung ứng hàng hóa thiết yếu như điểm bán hàng lưu động, xe lưu động cung ứng thực phẩm, máy bán hàng tự động, điểm bán hàng dã chiến, gian hàng không người bán... Trên thực tế, các mô hình này hoạt động hiệu quả nhưng tiêu tốn nhiều nhân lực tại chỗ của địa phương.

Vì vậy, UBND quận Hoàn Kiếm đã đề xuất với UBND TP Hà Nội thí điểm tổ chức cung ứng hàng hóa thiết yếu bằng xe công nghệ phục vụ nhân dân trên địa bàn quận. Theo đó, UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp với Be Group, sử dụng hạ tầng của ứng dụng công nghệ Be để kết nối người mua, đơn vị cung ứng hàng hóa và người giao hàng nhằm vận chuyển hàng hóa thiết yếu đến người dân trên địa bàn quận. Trong đó, đội ngũ giao hàng là nhân viên của đơn vị cung ứng, tình nguyện viên và nhân viên Be Group thường trú trên địa bàn quận. Lực lượng tình nguyện viên đi chợ hộ phải đảm bảo đã tiêm vaccine phòng Covid-19 và tuân thủ quy định 5K.

Từ ngày 12/9, người dân địa bàn quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã có thể nhờ tài xế Be đi chợ hộ.

Mô hình được đề nghị nhân rộng toàn TP Hà Nội nếu việc triển khai thí điểm tại quận Hoàn Kiếm đạt hiệu quả nhất định. Để nhờ tài xế Be đi chợ hộ, người dùng có thể mở hoặc tải ứng dụng Be; chọn mục "Đi chợ", nhập địa chỉ và địa điểm cửa hàng; sau đó chọn sản phẩm và hoàn tất. Trước khi thanh toán phí giao hàng, người dùng cần kiểm tra lại đơn hàng để đảm bảo sản phẩm đã chọn. Phí đi chợ hộ qua ứng dụng Be tại Hà Nội là 15.000 đồng cho mỗi đơn hàng, cộng với chi phí di chuyển tính theo km và tiền hàng hóa.

Sẵn sàng khi Sài Gòn gọi

Trong khi đó, tại TP HCM, hàng trăm bác tài Be vẫn đang nhận nhiệm vụ hỗ trợ các tổ chức thiện nguyện vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến bệnh viện, khu phong tỏa, hộ dân cần giúp đỡ. Vẫn cung đường, chiếc xe máy và bộ đồng phục quen thuộc, các shipper của Be xuất phát với những đơn hàng 0 đồng cùng tâm niệm: làm gì đó cho thành phố bằng chính nghề nghiệp của mình.

Đang bận rộn nhận đơn giao đơn hàng cho nhóm thiện nguyện "Người Việt thương nhau", tài xế BeBike Nguyễn Anh Kiệt (ngụ quận Tân Bình, TP HCM) chia sẻ, mỗi ngày anh đều cố gắng đi làm thật sớm để giao được nhiều phần quà đến các khu dân cư bị phong tỏa.

"Khó khăn thì ai cũng có nhưng làm thiện nguyện thì chúng tôi rất sẵn lòng", anh Kiệt hồ hởi cho biết.

Tài xế Nguyễn Anh Kiệt giao hàng giúp nhóm thiện nguyện "Người Việt thương nhau".

Màu áo vàng của Be trên mọi nẻo đường

Không chỉ ở Hà Nội hay TP HCM, những màu áo vàng thiện nguyện của Be còn rong ruổi khắp các vùng miền khó khăn trên cả nước để hỗ trợ người dân và tuyến đầu chống dịch.

Tháng 5 vừa qua, khi biết tin những khó khăn và áp lực ngày càng cao của lực lượng tuyến đầu tại biên giới Tây Ninh, Be Group đã kêu gọi nhân viên, tài xế quyên góp nhu yếu phẩm, hỗ trợ cho việc canh phòng của các chiến sĩ khu vực biên giới. Theo đại diện Be Group, chỉ sau thời gian ngắn triển khai, chương trình đã kêu gọi được 400 phần quà và tiền mặt, gồm đồ bảo hộ chống dịch, mì ăn liền, sữa và đèn pin. Tất cả đều được chuyển đến cho Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh.

Trước đó vào tháng 10/2020, giữa lúc miền Trung oằn mình vì bão lũ, nhóm tài xế Be đã vượt đường xa, chở 500 phần quà từ Hà Nội và TP HCM trao tận tay các hộ gia đình bị ảnh hưởng lũ lụt tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

"Đây là tấm lòng của khách hàng, công ty và tài xế Be, được khởi xướng từ lời đề nghị của nhiều anh em trên diễn đàn 'Be Việt Nam' dành cho các tài xế công nghệ", đại diện Be Group chia sẻ.

Đoàn cứu trợ "Vì miền Trung thương yêu" của các tài xế Be.

Trước đó nhiều lần, tài xế công nghệ Be còn chung tay đóng góp thu nhập để hỗ trợ người dân Hà Tĩnh khắc phục cháy rừng; cùng quyên góp, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng tài xế và trong xã hội.

Hiện nay, khoảng 500 tài xế của Be vẫn tiếp tục tham gia hoạt động thiện nguyện trong khuôn khổ "Thành phố gọi, Be sẵn sàng". Be Group cũng thực hiện gần 1.000 chuyến xe hỗ trợ ngành y tế Hà Nội, giao đến tay người dân gặp khó khăn tại TP HCM gần 10.000 đơn hàng nhu yếu phẩm.

"Đồng lòng, chung sức cùng nhau, Be và cộng đồng tài xế đang minh chứng giá trị và chỗ đứng của nghề tài xế công nghệ trong xã hội", đại diện Be Group nhận định.

Hà Thanh (Ảnh: Be)