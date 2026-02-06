Chân dung phái đẹp trong loạt tranh cực thực

Họa sĩ Đức Dirk Dzimirsky, 57 tuổi, thường sử dụng chất liệu than chì. Các tác phẩm của ông đạt độ chi tiết cao nhưng không nhằm sao chép hình ảnh một cách máy móc mà tập trung khai thác cảm xúc và trạng thái nội tâm của nhân vật. Gương mặt thường được đặt ở vị trí trung tâm, chiếm phần lớn bố cục, với ánh mắt trầm lắng, nhiều suy tư.