Chân dung nhà văn 'bí mật sinh con cho tỷ phú Elon Musk'

Cô cũng là nhà văn viết truyện thiếu nhi, nổi tiếng với tác phẩm Elephants Are Not Birds. Truyện do nhà xuất bản Brave Books phát hành năm 2023, kể về chú voi Kevin có "khả năng hót như chim, nhưng không thể trở thành chim" dù người khác thuyết phục cậu có thể.

Theo đơn vị sản xuất, nội dung nêu lên vấn đề bản dạng giới. Hình ảnh Kevin đại diện thế hệ trẻ đang bị văn hóa hiện nay "nhồi nhét" nhận định sai về giới tính, thể hiện quan điểm không thừa nhận cộng đồng chuyển giới của St. Clair. Trên Good Reads, truyện nhận nhiều chỉ trích do mang tư tưởng kỳ thị LGBTQ+, không phù hợp cho trẻ em.