'Chân dung' iPhone gập

Hình ảnh mô phỏng iPhone màn hình gập cho thấy máy sẽ có thiết kế khác biệt so với đối thủ từ Samsung hay Huawei.

Apple được cho là sẽ công bố iPhone Fold màn hình gập đầu tiên vào năm 2026, cùng lúc thế hệ iPhone 18. Dựa trên bản vẽ CAD và nguồn rò rỉ, "chuyên gia tin đồn" Ice Universe đã dựng hình ảnh để người xem phần nào hình dung về mẫu điện thoại hoàn toàn mới của Apple.

Ảnh dựng iPhone gập dựa trên các tin đồn. Ảnh: Ice Universe

Thiết kế của iPhone Fold khác xu hướng chung hiện nay vốn có màn hình ngoài dài và hẹp. Máy được thiết kế rộng, khi mở ra tương đương iPad mini 7,8 inch. Màn hình ngoài có kích thước 5,49 inch, nhỏ hơn nhiều mức 6,3 inch trên sản phẩm đối thủ. Mục tiêu của Apple là hướng người dùng mở máy để sử dụng các ứng dụng từ hệ sinh thái iPadOS trên màn hình lớn.

Theo chuyên gia Ming-chi Kuo, iPhone Fold vẫn xuất hiện nếp gấp mờ ở giữa. Dù nỗ lực trong nhiều năm, Apple chưa thể loại bỏ hoàn toàn nhược điểm này trên điện thoại gập. Tuy nhiên, máy sẽ trang bị hệ thống bản lề tiên tiến nhất trong ngành, không chỉ giúp gập khít hoàn toàn mà còn tăng độ bền vượt trội so với các sản phẩm hiện có trên thị trường.

Thiết kế iPhone gập đầu tiên qua các tin đồn. Ảnh: Ice Universe

Tuy nhiên, iPhone Fold được cho là vẫn thua smartphone gập đến từ Samsung, Huawei hay Honor về trọng lượng và độ dày. Ngoài cảm biến Touch ID đặt ở cạnh máy, Apple nhiều khả năng trang bị camera ẩn dưới màn hình, dù có thể làm giảm chất lượng hình ảnh.

Dự báo mới nhất từ chuỗi cung ứng cho thấy iPhone Fold có giá rất cao. Dựa trên chi phí linh kiện cốt lõi, như màn hình gập và hệ thống bản lề phức tạp, máy có thể được bán ở mức 2.400 USD (58,5 triệu đồng), ngang với MacBook Pro 16 inch và cao hơn nhiều so với Samsung Galaxy Z Fold (1.700 USD), Google Pixel Fold (1.800 USD).

Việc Apple tham gia phân khúc điện thoại gập, dự kiến năm 2026, được kỳ vọng tạo cú hích trong bối cảnh thị trường smartphone có dấu hiệu bão hòa và chu kỳ nâng cấp của người dùng kéo dài.

Trong khi đó, theo ETNews, Samsung cũng đang phát triển một mẫu điện thoại gập, tạm gọi là Wide Fold, có thiết kế ngắn và rộng hơn đáng kể so với Galaxy Z Fold hiện tại.

Galaxy Z Fold7 có màn hình ngoài 6,5 inch tỷ lệ 21:9 và màn hình chính 8 inch. Trong khi đó, iPhone Fold của Apple có tỷ lệ gần mức 4:3, tạo cảm giác vuông vắn như cuốn sổ tay. Wide Fold dự kiến trang bị màn hình chính 7,6 inch và màn hình phụ 5,4 inch tương tự đối thủ. Nguồn tin cho biết Samsung có kế hoạch ra mắt Wide Fold vào mùa thu 2026.

Huy Đức (theo PhoneArena, Ice Universe)