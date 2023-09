Chân dung iPhone 15 trước ngày ra mắt

iPhone 15 có nhiều nâng cấp quan trọng như cổng USB-C, màn hình Dynamic Island cho tất cả model, bản Pro sử dụng khung bằng titanium, thêm màu mới.

Mô hình iPhone 15 xuất hiện tại Việt Nam. Ảnh:Trần Hiệp

iPhone thế hệ mới sẽ ra mắt trong sự kiện Wonderlust lúc 10h ngày 12/9 (0h ngày 13/9, giờ Hà Nội) tại nhà hát Steve Jobs trong khuôn viên trụ sở Apple Park ở California.

Dựa trên hàng loạt thông tin rò rỉ thời gian qua, người dùng có thể phần nào hình dung về thiết kế và tính năng của sản phẩm.

Thiết kế và màn hình

Ảnh mô phỏng các màu iPhone 15 Pro. Ảnh: Macrumors

Thế hệ iPhone 15 vẫn sử dụng thiết kế vuông vắn nhưng thay đổi nhỏ ở cạnh viền khi máy được làm bo cong. Bản Pro sẽ chuyển sang dùng khung sườn bằng titanium thay vì thép không rỉ, giúp máy nhẹ hơn. Một điểm thay đổi đáng chú ý khác là công tắc nút gạt chế độ im lặng được đổi thành nút Action, có thể tùy chỉnh nhiều chức năng.

Sản phẩm sẽ dùng thiết kế màn hình đục lỗ Dynamic Island, không còn tai thỏ. Chỉ bản cao cấp mới có màn hình LTPO 120 Hz cũng như tính năng Always-on Display. Viền màn hình máy được làm mỏng, trong đó dòng Pro có viền mỏng nhất thế giới với 1,55 mm.

Tuy nhiên, hiện thông tin về số lượng phiên bản iPhone 15 vẫn chưa đồng nhất, khi một số trang công nghệ như 9to5Mac nói sản phẩm sẽ gồm bốn phiên bản iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro và 15 Pro Max, còn một số chuyên gia tin đồn khác như Majin Bu hay Andrew O'Hara của Apple Insider lại cho rằng máy có thêm bản 15 Ultra. Bản thường sẽ có năm màu đen, trắng, vàng, hồng, xanh còn bản cao cấp có bốn màu đen, trắng bạc, xám titan và xanh tối.

Cổng USB-C thay cho Lightning

iPhone 15 sẽ là thế hệ iPhone đầu tiên không còn cổng Lightning. Apple đã xác nhận điều này năm ngoái với lý do tuân thủ quy định mới của Liên minh châu Âu. Có nghĩa, người dùng iPhone 15 sẽ phải mua phụ kiện sạc mới mà không tận dụng được phụ kiện cũ của mình. Apple được dự đoán có thể bán được 240 triệu bộ sạc USB-C công suất 20 W năm nay nếu iPhone 15 dùng cổng USB-C kèm phụ kiện phải có chứng nhận MFi.

So với cổng Lightning truyền dòng điện với cường độ tối đa 2,4 A, USB-C cho thông số cao hơn, từ 3 A tới 5 A, giúp sạc nhanh hơn. Tốc độ truyền dữ liệu của USB-C cũng từ 5 đến 40 Gb/giây, trong khi cáp Lightning là 480 Mb/giây. Dù vậy, Apple có thể sẽ kiểm soát tốc độ giữa các bản thường với bản Pro.

Ngoài ra, Apple cũng bán riêng cáp USB-C hỗ trợ sạc và truyền dữ liệu siêu nhanh cho iPhone 15 Pro. MacRumors dẫn lời một số nguồn chuyên đăng tin rò rỉ là Kosutami và Majin Bu cho biết mẫu cáp sẽ có độ dài 0,8 mét, hỗ trợ sạc tới 150 W và được bán riêng, không đi kèm máy. Cáp có khả năng sạc nhanh 150 W theo chuẩn USB 4 Gen 2, bản nâng cấp so với thế hệ USB 3 trước đây.

Camera

iPhone 15 Pro Max lần đầu có camera tiềm vọng. Ảnh: Macrumors

Camera của thế hệ iPhone 15 cũng sẽ được nâng cấp mạnh ở cả bản tiêu chuẩn và Pro. Theo công ty nghiên cứu TrendForce, camera sẽ là yếu tố chính thu hút người dùng nâng cấp iPhone hoặc chuyển từ Android qua. Trong đó, iPhone 15 Pro Max là điện thoại Apple đầu tiên trang bị camera tiềm vọng. Nhà phân tích Ming-chi Kuo của công ty nghiên cứu TF Securities nói hệ thống có thể đạt zoom 5x hoặc 6x so với 3x của iPhone 14 Pro. Đây cũng có thể là sự khác biệt giữa phiên bản Pro Max và bản Pro năm nay, thay vì hệ thống camera tương tự nhau như trước.

Hai phiên bản iPhone 15 và 15 Plus cũng sẽ lần đầu chuyển sang sử dụng cảm biến công nghệ xếp chồng của Sony. Nâng cấp giúp máy thu được nhiều ánh sáng hơn, cải thiện dải tương phản động trong ảnh chụp cũng như tăng độ chi tiết.

Chip xử lý A17 Bionic

iPhone 15 Pro và 15 Pro Max dự kiến sử dụng A17 Bionic - chip đầu tiên sản xuất trên tiến trình 3 nm được thương mại hóa. Đây là công nghệ mới nhất cho phép tích hợp nhiều bóng bán dẫn hơn so với A16 Bionic theo tiến trình 4 nm hiện có trên iPhone 14.

Theo 9to5Mac, chip mới có 6 nhân CPU và 6 nhân GPU, cao hơn A16 Bionic hiện tại với 6 CPU và 5 GPU. Ngoài ra, tốc độ CPU của A17 cũng nhanh hơn, đạt 3,70 GHz so với mức 3,46 GHz của A16.

Sự kết hợp giữa ba yếu tố là xung nhịp cao, lõi GPU bổ sung và quy trình 3 nm được đánh giá sẽ giúp iPhone 15 Pro và 15 Pro Max đạt hiệu năng vượt trội so với thế hệ trước. Bên cạnh đó, việc sản xuất theo công nghệ mới cũng giúp tiết kiệm năng lượng hơn, từ đó thời lượng pin dài hơn. Dung lượng RAM của hai phiên bản Pro được sẽ được nâng lên 8 GB.

Pin

Dòng iPhone 15 năm nay đều sẽ có pin lớn hơn thế hệ trước. Apple được cho là sẽ sử dụng công nghệ pin xếp chồng mới được dùng trong công nghệ pin xe điện. Trong đó, iPhone 15 có pin 3.877 mAh, tăng 18% so với iPhone 14 hiện là 3.279 mAh, còn iPhone 15 Plus là model có pin lớn nhất khi đạt 4.912 mAh, ngang với các smartphone Android và tăng gần 600 mAh so với mức 4.325 của 14 Plus.

Hai phiên bản iPhone 15 Pro và 15 Pro Max có dung lượng pin 3.650 mAh và 4.852 mAh, cao hơn lần lượt 14% và 12% so với 14 Pro với 3.200 mAh và 14 Pro Max với 4.323 mAh. Kết hợp chip 3 nm, thời gian sử dụng sau mỗi lần sạc của máy được kỳ vọng kéo dài đáng kể.

Giá bán

Loạt mô hình iPhone hoàn thiện với màu sắc thực tế rõ nét. Ảnh:AppleInsider

Theo DigiTimes Research (Đài Loan), iPhone 15 và 15 Plus sẽ có giá khởi điểm tương đương iPhone 14 và 14 Plus khi ra mắt, còn bộ đôi cao cấp dòng Pro đắt hơn so với bản tiền nhiệm.

Trước đó, phân tích Dan Ives của Wedbush và chuyên gia Tim Long của ngân hàng Barclays đều dự đoán giá khởi điểm của iPhone 15 Pro là 1.099 USD, cao hơn 100 USD so với 14 Pro, còn 15 Pro Max có thể được bán từ 1.299 USD, đắt hơn 14 Pro Max khoảng 200 USD.

DigiTimes Research nhận định sự chênh lệch giá là do khung máy titan và công nghệ camera. Chất liệu mới được kỳ vọng giúp iPhone bền và nhẹ hơn. Trang 9to5Mac ước tính trọng lượng hai phiên bản 15 Pro dao động từ 191 đến 221 gram, giảm 20 gram so với 14 Pro.

Huy Đức