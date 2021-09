Chân dung iPhone 13 trước ngày ra mắt

iPhone 13 không thay đổi nhiều về ngoại hình so với thế hệ trước nhưng có thêm màu sắc mới và được nâng cấp mạnh về camera.

iPhone 13 series sẽ được ra mắt vào ngày 14/9 tới trong sự kiện mùa thu của Apple. Dòng iPhone mới của Apple vẫn sẽ có 4 model là iPhone 13 mini, iPhone 13, 13 Pro và 13 Pro Max. Bên cạnh iPhone 13, Apple cũng sẽ ra mắt Apple Watch series 7, iPad mini 6 và có thể là cả AirPods 3. Theo các tin đồn, iPhone 13 không thay đổi nhiều về thiết kế nhưng có nâng cấp camera, pin và thêm phiên bản 1 TB.

Mô hình được cho là của iPhone 13. Ảnh: Lưu Quý

Thiết kế và màn hình

Sản phẩm mới sẽ không có nhiều nâng cấp so với iPhone 12 hiện tại. Máy vẫn giữ 3 kích cỡ màn hình: 5,4 inch, 6,1 inch và 6,7 inch. "Tai thỏ" có vẻ nhỏ hơn. Loa thoại được chuyển lên phần viền máy và tỷ lệ hiển thị của màn hình lớn hơn.

Bộ đôi dòng Pro được trang bị màn hình LTPO tần số làm tươi 120 Hz, trong khi bộ đôi mini và tiêu chuẩn vẫn là màn hình OLED 60 Hz. Cụm camera kích cỡ lớn hơn và ở iPhone 13, 13 mini, camera được bố trí chéo.

Dòng iPhone 13 có thể dày hơn một chút so với thế hệ trước do có pin lớn hơn, đồng thời Apple cải tiến sạc MagSafe bằng nam châm lớn hơn.

Bộ đôi iPhone 13 Pro và Pro Max sẽ có màu Sunset Gold và Rose Gold mới bên cạnh hai màu đen và bạc quen thuộc. Trong khi đó, iPhone 13 sẽ có thêm màu hồng bên cạnh các màu quen thuộc trắng, đen, xanh dương, tím và đỏ.

Cấu hình và tính năng

Apple nâng cấp cấu hình cho iPhone 2021 bằng chip A15 Bionic được sản xuất trên tiến trình 5 nm+ cho khả năng xử lý nhanh hơn, hiệu năng cao hơn và tiết kiệm năng lượng hơn. Chip mới cũng hỗ trợ mạng 5G mmWave tốc độ cao ở nhiều quốc gia khác ngoài Mỹ.

Theo Ming-Chi Kuo, nhà phân tích nổi tiếng từng đưa ra nhiều thông tin chính xác về các sản phẩm chưa công bố của Apple, iPhone 13 sẽ được bổ sung công nghệ radio mới với khả năng kết nối vệ tinh quỹ đạo tầm thấp (LEO). Nhờ đó, người dùng có thể gửi tin nhắn và gọi điện ngay cả khi điện thoại không có sóng di động. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng tính năng này nếu được Apple triển khai, nhiều khả năng sẽ chỉ được áp dụng để nhắn tin, gọi điện khẩn cấp với dịch vụ ứng cứu, thay vì thực hiện được cuộc gọi vệ tinh thông thường.

iPhone 13 dòng Pro sẽ có thêm phiên bản bộ nhớ trong 1 TB và bỏ bản 256 GB, còn iPhone 13 mini và tiêu chuẩn vẫn như thế hệ trước.

Pin

4 mẫu iPhone thế hệ mới có pin lớn hơn so với thế hệ trước, đặc biệt là phiên bản 13 Pro Max.

Trong đó, iPhone 13 mini sẽ có pin 2.406 mAh, tăng không nhiều so với mức 2.227 mAh trên iPhone 12 mini. Hai mẫu iPhone 13 và 13 Pro đều có pin 3.095 mAh, tăng hơn 200 mAh so với mức 2.815 mAh của thế hệ trước. iPhone 13 Pro Max sẽ có mức tăng nhiều nhất - pin 4.352 mAh so với 3.687 mAh của 12 Pro Max.

Pin lớn hơn đồng nghĩa iPhone thế hệ mới sẽ nặng hơn một chút so với các model hiện tại.

Camera

Camera trên cả bốn mẫu iPhone mới sẽ không thay đổi về cảm biến so với iPhone 12. Trong đó, iPhone 13 mini và iPhone 13 vẫn sẽ sử dụng camera kép với camera chính 12 megapixel và camera góc siêu rộng 12 megapixel. Bộ đôi 13 Pro và Pro Max có thêm camera tele zoom quang 2,5x độ phân giải 12 megapixel. Tuy không thay đổi về độ phân giải, kích thước các cảm biến sẽ lớn hơn.

Điểm nâng cấp đầu tiên là camera góc siêu rộng sẽ có khẩu độ lớn hơn (f/1.8 thay vì f/2.4), đồng thời ống kính sẽ có 6 thành phần thay vì 5 như trước. Việc này giúp chụp thiếu sáng tốt hơn và cũng nâng cao chất lượng ảnh, cải thiện độ méo góc của camera góc rộng. Ngoài ra, tính năng lấy nét tự động cũng sẽ được trang bị cho camera góc siêu rộng, do đó, iPhone 13 sẽ có thêm tính năng chụp ảnh macro. Tuy nhiên, tính năng tự động lấy nét có thể chỉ trang bị trên hai model dòng Pro.

Tính năng Sensor-Shift vốn chỉ được trang bị trên iPhone 12 Pro Max cũng sẽ được trang bị cho cả 4 mẫu iPhone 13. Bên cạnh đó iPhone 13 series sẽ có thêm tính năng chụp bầu trời sao - được tích hợp trong chế độ Night Mode. Khi người dùng hướng camera lên trời, máy sẽ nhận diện các ngôi sao và mặt trăng trong cảnh, sau đó sẽ tự điều chỉnh phù hợp để cho ra bức ảnh đẹp nhất.

iPhone 13 sẽ có chế độ chân dung mới, gọi là "Cinematic". Tính năng này sử dụng Hệ thống ổn định hình ảnh điện tử EIS - được gọi là "Warp" - để chống rung, cũng như tạo hình ảnh tự nhiên hơn. Ở chế độ quay video, "Cinematic" kết hợp OIS giúp chuyển động mượt mà, tránh tình trạng méo hình.