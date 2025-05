Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh qua tem và bưu ảnh

Một bộ tem đặc biệt trong lịch sử bưu chính Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trên chất liệu giấy dó, nguyên liệu được dùng để in tranh Đông Hồ.

Mẫu 2 đồng được phát hành tháng 5/1949, sau đó do cước thư nội địa tăng nên phát hành thêm mẫu 5 đồng vào cuối năm 1950. Năm 1954, bưu điện in đè cải giá thành 50 đồng trên mẫu tem 5 đồng dùng để thanh toán cước thư trong nước.

Tác giả là họa sĩ Nguyễn Sáng, người đã thể hiện thành công bộ tem đầu tiên của nước Việt Nam. Bộ tem được in theo phương pháp in Typo một màu, khổ 28x43 mm, tại nhà in Trung ương Việt Bắc.