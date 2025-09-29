Sau 13 năm làm mẹ đơn thân, tôi lại thất bại với hôn nhân lần hai

Tôi 30 tuổi, làm giáo viên mầm non, tài sản lớn nhất là hai đứa con, con riêng của tôi 13 tuổi.

Sau 13 năm làm mẹ đơn thân, tôi gặp anh, chồng hiện tại cùng tuổi, có với nhau bé gái 10 tháng. Cả hai đến với nhau đều rõ ràng, bé lớn tôi nuôi và mọi chi phí của bé tôi đều lo. Tôi cũng nói với chồng rằng đó là con tôi thì tôi phải có trách nhiệm nuôi nấng, chăm sóc; nếu anh thương tôi thì cùng chia sẻ, dạy dỗ thằng bé. Tôi không mong gì nhiều.

Thời gian tôi mang thai bé thứ hai, mẹ đẻ lo nên ngỏ lời muốn tôi về ở cùng để tiện chăm sóc, chồng tôi đi làm suốt. Vì thế trong suốt thai kỳ, tôi phần lớn ở nhà mẹ đẻ, chồng có lúc rảnh thì ở cùng, có lúc lại về nhà thuê. Tôi sinh xong, chồng ở rể nhà vợ để gần vợ con. Ba mẹ tôi đôi khi để ý anh đi làm về mệt mà tôi hỏi thăm này nọ là anh quát lại. Bố thương tôi, thấy vậy không thích.

Ở với nhau một thời gian, vợ chồng không cùng tiếng nói, chồng và bố tôi lại có xích mích nên anh về lại nhà thuê, tôi vẫn ở nhà mẹ đẻ do còn trong cữ. Chồng tôi cọc tính, sau khi xích mích anh cũng không nể trọng bố tôi, gặp tôi là anh lại lôi chuyện đó ra nói. Tôi mới sinh, tâm trạng không tốt nên chọn im lặng.

Bố mẹ tôi không coi anh là rể nữa. Tôi quá áp lực với anh nên tính ly hôn. Chồng bảo đã xem luật, hỏi tôi đủ điều kiện nuôi hai đứa không, rồi con dưới 36 tháng ở với mẹ, đợi con đủ 3 tuổi anh vẫn có quyền giành con lại. Tôi đã mất hết niềm tin ngay từ lúc đó vì đã chọn sai người. Rồi anh xuống nước xin lỗi bố mẹ tôi, năn nỉ tôi cho cơ hội. Tôi vẫn ở nhà ngoại để phụ trông bé suốt 3 tháng, chồng không hề chạy qua thăm vợ con, nghỉ làm ở nhà thì gọi điện bảo tôi ẵm con về chơi vài ngày. Bố mẹ tôi trách anh là vợ con ở đây mà chẳng chạy qua thăm, trong khi đi làm đều đi ngang qua, chỉ biết nằm ở nhà để vợ chở con về.

Giờ con đã cứng cáp, tôi bảo chồng qua xin phép ông bà ngoại rồi đón mấy mẹ con về. Có lần chồng đi làm về, gọi video nói chuyện, tôi giỡn hát ca chơi với bé nhỏ, anh tắt máy ngang. Tôi gọi lại, anh bảo đi làm về mệt, ồn ào, nhức đầu quá. Suốt hai tháng chồng tôi đều lấy lý do đi làm bận, không có thời gian, giờ tôi đi làm lại, 4h sáng phải thức dậy nấu ăn cho con, 5h30 đi làm, về còn phải chăm con. Tôi thật sự mệt nên nói với chồng rằng sẽ không ẵm con về chơi nữa, anh cần gia đình thì qua rước mấy mẹ con về. Chồng cho rằng tôi cố ý tỏ thái độ, giờ vợ chồng chiến tranh lạnh. Mong được các bạn chia sẻ, chân thành cảm ơn.

Quỳnh Hoa