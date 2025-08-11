Tôi thèm cảm giác được theo đuổi dù yêu chồng

Tôi muốn được ai đó mới mẻ, hấp dẫn để ý tới mình, chứ không phải chỉ là người vợ ngoan, người mẹ đảm đang trong mắt anh.

Tôi 30 tuổi, cưới chồng được bốn năm, sống ở thành phố nhỏ, công việc ổn định trong ngành thiết kế nội thất. Chồng tôi là kỹ sư xây dựng. Hai đứa quen nhau lúc đi làm rồi cưới nhanh chóng. Trước khi lấy nhau, tôi không phải kiểu con gái si mê, yêu sớm hay có nhiều người theo đuổi, nhưng cũng từng trải qua vài mối quan hệ không lâu dài, phần nhiều chỉ vì tôi thấy nhàm chán, không có cảm xúc thật sự.

Cưới nhau xong, cuộc sống êm đềm và khá đầy đủ, chồng tôi không quá lãng mạn nhưng rất chu đáo và biết cách chăm sóc gia đình. Anh không hay ghen tuông, thậm chí tôi còn hơi lo lắng anh có thể lạnh nhạt. Gia đình anh cũng bình thường, không nhiều áp lực, sống khá giản dị. Tính anh hòa đồng, nhiều bạn bè, công việc ổn định, thu nhập đủ để tôi không phải lo nghĩ về tài chính.

Nhưng tôi thì khác, trong lòng luôn tồn tại một khoảng trống mà tôi không biết cách lấp đầy. Tôi thèm cảm giác được theo đuổi, thèm sự chú ý, cái cảm giác hồi hộp ban đầu của những ngày mới quen nhau.

Thỉnh thoảng, tôi vẫn gặp gỡ vài người bạn cũ, có người còn lân la hỏi han, tán tỉnh nhẹ nhàng. Cảm giác được người khác để ý, hỏi thăm khiến tôi thấy vui, được sống lại cảm thấy được săn đón. Tôi biết điều đó không nên, cũng biết nó nguy hiểm cho hạnh phúc của mình, nhưng tôi khó cưỡng lại cảm giác đó.

Chồng tôi biết điều này, từng nói thẳng rằng anh không thích tôi giữ mối quan hệ mập mờ với người khác, nhưng cũng không thể kiểm soát tôi quá khắt khe. Anh đề nghị tôi chia sẻ với anh nhiều hơn, thay vì giữ trong lòng những cảm xúc lạ lùng, còn tôi sợ nói ra sẽ khiến anh buồn, mất tự tin. Có lúc tôi nghĩ mình ích kỷ, bạc bẽo, muốn được theo đuổi nhưng lại không muốn đánh đổi hạnh phúc hiện tại. Tôi cũng nghĩ có thể mình chỉ đang mơ mộng về một cảm giác, chứ không hẳn là muốn thay đổi cuộc hôn nhân này. Nhưng làm sao để quên được thói quen muốn cái mới, muốn cảm giác rung động mà không làm tổn thương người mình thương?

Chúng tôi có dự định sinh con trong năm tới. Tôi lo lắng vì nếu mình không kiềm chế được, sau này cuộc sống gia đình có thể gặp sóng gió. Tôi không muốn kết thúc cuộc hôn nhân này, nhưng cũng không biết làm sao để mình thực sự trung thành và trọn vẹn với một người. Tôi biết mình cần thay đổi, cần làm rõ tình cảm với chồng và cũng cần ngừng thèm cảm giác được theo đuổi không đúng lúc. Nhưng cái khoảng trống trong lòng, sự thèm muốn ấy cứ xoáy sâu khiến tôi bối rối. Mong ai đó có thể cho tôi lời khuyên chân thật, làm sao để dập tắt sự thèm khát vô nghĩa đó, sống hết mình cho hạnh phúc hiện tại, hoặc chí ít là tỉnh táo hơn với cảm xúc của mình.

Xuân Thu