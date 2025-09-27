Ly thân hai năm nhưng chưa sẵn sàng từ bỏ chồng

Chồng và nhà nội đang nuôi bé thứ hai, tôi sợ giờ chia tay anh sẽ gây khó dễ trong việc thăm con nên tôi chưa dám.

Tôi 33 tuổi, có hai bé, ly thân với chồng hơn hai năm, bé gái lớn 9 tuổi đang ở với tôi, bé trai 7 tuổi ở với bố và nhà nội. Công việc của tôi hiện tại cũng tạm ổn với mức lương 25 triệu đồng sau thuế. Tôi sống ở tỉnh lẻ, biết hai ngoại ngữ, mặc dù không quá giỏi cả hai nhưng luôn phấn đấu trau dồi thêm vì mục đích công việc.

Công việc hiện tại của tôi không có vấn đề gì nhưng tôi lo lắng chuyện tuổi tác, cũng muốn đẩy nhanh quá trình tích lũy kinh nghiệm để ứng tuyển vào công ty mong ước. Công việc đó yêu cầu ít nhất 5-7 năm kinh nghiệm chuyên môn, vì thế tôi cảm thấy khá áp lực. Năm 2020 tôi mới bắt đầu đi làm lại do sinh hai bé khá gần và không có người trông.

Về cuộc sống hôn nhân, tôi cảm thấy khá chênh vênh, dù chưa ly hôn nhưng cũng không còn tình cảm gì với chồng. Vì nhớ bé thứ hai nên tôi chưa dám dứt khoát vấn đề ly hôn, sợ sau chia tay sẽ khó gặp bé. Tôi đang ở cách xa bé nhỏ 100 km, biết bên nhà chồng và chồng vẫn muốn hàn gắn nhưng tôi không muốn tiếp tục nữa.

Cưới gần 10 năm, đó cũng là thời gian vợ chồng xa nhau vì mỗi người làm một nơi. Tôi vừa đi làm vừa trông hai đứa nhỏ, sau khi đi làm lại tôi ở trọ. Lúc đầu đi làm lương thấp, 6-7 triệu đồng, ba mẹ con chi tiêu thật sự bí bách vô cùng. Chồng mỗi tháng góp một triệu đồng, nếu bảo đưa thêm anh lại càu nhàu, kêu ca không biết chi tiêu. Thực tế anh cũng không đưa thêm nên sau tôi quyết không nhận tiền từ chồng nữa. Mỗi tháng chồng sẽ về một hai lần, không mua gì cho con. Có lẽ từ đó tình cảm tôi dành cho chồng không còn nữa.

Mới nhất là trong đám cỗ, chồng say rượu, có xích mích nên đã cầm dao dọa nhà ngoại, vì thế tôi muốn chấm dứt tình cảm luôn. Giờ tôi đắn đo, nếu không dứt khoát việc ly hôn thì sau này bản thân sẽ như thế nào. Thực sự có rất nhiều lần tôi cảm thấy cô đơn, buồn, muốn tìm một ai đó để chia sẻ nhưng nhiều người bảo chỉ có thể tìm người đã ly dị hoặc vợ mất thì may ra mới được, còn không hãy chọn ở vậy. Mọi người cho tôi xin lời khuyên, có nên chấm dứt cuộc hôn nhân này không vì thực sự tôi không muốn tiếp tục, nhưng nếu chấm dứt tôi lại rất nhớ bé thứ hai. Chân thành cảm ơn các bạn.

Huyền Trâm