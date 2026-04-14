Chấn chỉnh tour chở khách bằng xe máy cung Hà Giang loop

Tuyên QuangSở Văn hóa Thể thao Du lịch Tuyên Quang yêu cầu các đơn vị lữ hành siết chặt an toàn tour xe máy sau những sự cố gây mất an toàn cho khách quốc tế.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang ngày 13/4 yêu cầu các đơn vị lữ hành, cơ sở cho thuê xe máy thắt chặt quy định an toàn khi tổ chức tour trải nghiệm. Động thái này đưa ra sau khi cơ quan chức năng đánh giá việc tổ chức du lịch bằng môtô trên các tuyến, cung đường còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.

Cụ thể, Sở yêu cầu các đơn vị chỉ bố trí lái xe và phương tiện đáp ứng đầy đủ điều kiện về an toàn giao thông đường bộ. Xe phục vụ khách phải được bảo dưỡng định kỳ, trang bị đầy đủ mũ bảo hiểm và các thiết bị bảo hộ cần thiết trước khi khởi hành.

Đoàn khách đi tour Ha Giang loop năm 2023. Ảnh: Alina

Các đơn vị cung ứng dịch vụ chỉ được phục vụ khách dựa trên hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp pháp với doanh nghiệp lữ hành. Văn bản phải xác định rõ lái xe, phương tiện, cung đường, điểm dừng nghỉ và trách nhiệm phối hợp xử lý sự cố.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch nghiêm cấm các đơn vị không có giấy phép lữ hành tự ý tổ chức, quảng bá hoặc chào bán tour. Các cơ sở vận chuyển không được tự ý ghép khách, xây dựng lịch trình trái quy định hoặc thay đổi người điều khiển và lộ trình đã thống nhất. Khi xảy ra tai nạn hoặc sự cố mất an toàn, đơn vị phải thông báo ngay cho doanh nghiệp lữ hành và cơ quan chức năng để phối hợp giải quyết.

Đầu tháng 4, các phương tiện truyền thông nước ngoài đồng loạt đưa tin về tai nạn của Orla Wates, nữ du khách Anh 19 tuổi, khi tham gia tour "Ha Giang loop" (vòng lặp Hà Giang).

Một công ty chuyên cung cấp dịch vụ easy rider (người bản địa lái xe máy) tại Hà Giang cũng xác nhận tài xế có liên quan đến vụ tai nạn và đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ.

"Hà Giang loop" bắt đầu từ Quản Bạ, qua Yên Minh, lên Đồng Văn, tới Mèo Vạc rồi trở lại điểm xuất phát. Cung đường dài khoảng 350 km, băng qua đèo cao, vực sâu, đòi hỏi tay lái cứng để đối mặt với những khúc cua tựa vòng lặp vô tận.

Nhiều khách nước ngoài phản ánh dịch vụ easy rider còn lỗ hổng quản lý khi tài xế chạy quá 8 giờ mỗi ngày và vẫn uống rượu bia vào buổi tối. Tình trạng lái xe vượt ẩu trên đường đèo cũng thường xuyên xảy ra, đe dọa an toàn của người đi đường.

Nhiều vụ tai nạn khi du khách phượt bằng xe máy trên cung đường Hà Giang. Video: Mai Anh

Ông Hoàng An, đại diện Công ty truyền thông và du lịch Gió Hà Giang, cho biết các phản ánh tiêu cực về nhóm easy rider là có cơ sở, dù không phải số đông tài xế đều gây mất an toàn khi tham gia giao thông.

"Đường trong khu vực Cao nguyên đá Đồng Văn giờ đẹp nhưng đoạn nào cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nhiều easy rider lại chạy xe rất ẩu", ông An nói. Đại diện đơn vị này khuyến cáo người lái xe máy nên đi chậm, quan sát kỹ và tránh các đoàn phượt đông người, không cố vượt để đảm bảo an toàn. Du khách cũng nên chọn các đơn vị uy tín để thuê xe và kiểm tra kỹ phương tiện trước chuyến đi.

Hoạt động easy rider bắt đầu rộ lên từ khoảng năm 2018, các lái xe chủ yếu là người bản địa, chủ yếu phục vụ khách Tây nhưng lượng người biết tiếng Anh và có chứng chỉ du lịch hạn chế. Trong một đoàn cơ bản từ 8-15 lái xe, thường chỉ trưởng đoàn mới sử dụng tiếng Anh, theo tiết lộ của một đơn vị cung cấp dịch vụ.

Một đoàn phượt ở Hà Giang. Ảnh: Guardian

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang dự kiến tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý vận chuyển khách du lịch trên địa bàn cho các doanh nghiệp. Nội dung tập trung cập nhật quy định pháp luật về vận tải gắn với kinh doanh lữ hành, dịch vụ cho thuê xe và các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông.

Tú Nguyễn