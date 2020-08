Chặn 60.000 viên thuốc lắc đưa từ Lào về Việt Nam

5 người đàn ông quốc tịch Lào bị bắt khi tìm cách đưa vào Việt Nam 6.000 viên thuốc lắc để tiêu thụ, chiều 4/8.

5 người Lào bị bắt khi vận chuyển ma tuý đến sát biên giới. Ảnh: Biên phòng Quảng Trị

Địa điểm bắt giữ thuộc khu vực Cửa khẩu quốc tế Densavan, giáp biên giới Việt Nam, thuộc huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào.

5 người bị bắt gồm: Khăm Đi Xay Nhạ Vọng, 28 tuổi; Do Sa Ma Vong Say, 27 tuổi; Lu Lúc In va Nông Xa, 27 tuổi; Phu, 35 tuổi và Ka Sỹ Xay Nhạ Vong, 20 tuổi.

Tang vật vụ án bị thu giữ. Ảnh: Biên phòng Quảng Trị

Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Biên phòng Quảng Trị, cho hay các nghi can là mắt xích quan trọng trong đường dây buôn ma tuý xuyên quốc gia, đưa ma tuý từ các tỉnh bắc Lào về Savannakhet, rồi đưa vào nội địa Việt Nam.

"Nhóm này tạo thành đường dây khép kín với thủ đoạn tinh vi, chặt chẽ", đại tá Lê Văn Phương thông tin.

Hoàng Táo