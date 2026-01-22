Champions League mới xác định 2 đội vào thẳng vòng 1/8 trước lượt cuối

Bồ Đào NhaReal, Liverpool và PSG đều đối mặt nguy cơ rời Top 8 ở lượt cuối vòng bảng giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Sau 7 lượt, Champions League mới xác định được hai đội vào thẳng vòng 1/8 là Arsenal (21 điểm) và Bayern (18). 6 vé còn lại, tương đương 6 vị trí còn lại trong Top 8, sẽ chỉ rõ ràng ở lượt cuối. 13 đội đang có từ 12 đến 15 điểm sẽ cạnh tranh 6 vé này, gồm Real, Liverpool, Tottenham, PSG, Newcastle, Chelsea, Sporting, Barca, Man City, Atletico, Atalanta, Inter và Juventus.

Những gì sắp diễn ra đang làm nên cuộc "long tranh hổ đấu" chưa từng có tại Champions League. 8 trong 13 đội trên từng vô địch, gồm Real, Liverpool, PSG, Chelsea, Barca, Man City, Inter và Juventus. Ngoài ra, Tottenham và Atletico cũng đem lại không ít thách thức với tổng cộng 4 lần vào chung kết.

Vinicius và HLV Arbeloa mừng bàn trong trận Real 6-1 Monaco ở lượt bảy vòng bảng Champions League tối 20/1. Ảnh: Reuters

Real và Liverpool là hai đội dễ thở nhất ở lượt cuối khi cùng sở hữu 15 điểm. Họ cũng có lợi thế khi chỉ phải gặp Benfica và Qarabag, hai đối thủ không cùng đẳng cấp. Ngay cả khi hòa, họ cũng có thể vào thẳng vòng 1/8 nhờ hiệu số bàn thắng bại cao hơn đối thủ cạnh tranh.

Theo quy định, khi bằng điểm ở vòng bảng, các đội sẽ phải xác định vị trí dựa trên các tiêu chí ưu tiên gồm: hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng, số bàn thắng trên sân đối phương, số trận thắng và số trận thắng trên sân đối phương.

Tottenham cũng nắm lợi thế khi đang sở hữu 14 điểm và chỉ phải gặp Frankfurt. Đội bóng Đức hiện xếp thứ 33/36, mới có bốn điểm sau bảy trận và không còn hy vọng đi tiếp.

Cuộc "long tranh hổ đấu" trở nên phức tạp với 10 đội còn lại, gồm PSG, Newcastle, Chelsea, Sporting, Barca, Man City, Atletico, Atalanta (đều có 13 điểm), Inter và Juventus (12). Họ không chỉ cần thắng lượt cuối, mà còn phải ghi thật nhiều bàn để cạnh tranh chỉ số phụ. Bất kỳ thay đổi nhỏ nào cũng có thể đưa họ vào thẳng vòng 1/8, hoặc rơi xuống nhóm đá play-off tranh vé vớt.

Với cùng 13 điểm và hiệu số +10, đương kim vô địch PSG và Newcastle đang xếp thứ sáu và bảy. Nhưng ở lượt cuối, họ sẽ phải đối đầu trực tiếp với nhau tại Paris. Nếu thắng, một trong hai đội sẽ vào thẳng vòng 1/8. Nhưng nếu hòa, họ có thể cùng mất vị trí và phải đá play-off.

Luis Javier Suarez (phải) ấn định chiến thắng trận Sporting 2-1 PSG ở lượt bảy vòng bảng Champions League tối 20/1. Ảnh: Reuters

Chelsea đang xếp thứ tám với hiệu số +6, nhưng cũng không dễ thở. Ở lượt cuối, thầy trò HLV Liam Rosenior phải làm khách trên sân của Napoli, đối thủ còn hy vọng lọt vào Top 24.

Sporting cũng phải làm khách trên sân của đội còn hy vọng đá play-off, Bilbao. Trong khi đó, Barca, Man City và Atletico nắm không ít lợi thế, do chỉ phải tiếp Copenhagen, Galatasaray và Bodo/Glimt. Atalanta cũng quyền hy vọng khi chỉ phải làm khách trên sân của Union SG, đội để thua 17 bàn trong bảy trận đầu.

Inter và Juventus là hai đội yếu thế nhất trong cuộc nước rút vào Top 8, do mới có 12 điểm. Họ buộc phải thắng trên sân của Dortmund và Monaco, rồi hy vọng các đối thủ cạnh tranh sảy chân.

18 trận lượt cuối sẽ cùng diễn ra vào ngày 28/1. Vòng bảng Champions League chỉ có tám vé vào thẳng vòng 1/8 dành cho tám đội dẫn đầu. Các đội xếp từ thứ chín đến 24 phải chia cặp đá play-off tranh vé vớt.

Thanh Quý