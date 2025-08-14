'Chạm' - triết lý phổ cập công nghệ di động của Viettel

Từ ngày đầu triển khai mạng di dộng 2G đến dẫn đầu 5G, Viettel kiên định với triết lý công nghệ chỉ có ý nghĩa khi chạm đến mọi nhu cầu người dân.

Tại một góc nhỏ của Cần Thơ, anh An, một nông dân trẻ đang lo lắng nhìn mấy luống dưa hấu có dấu hiệu lạ. Trước đây, anh sẽ phải chụp vài tấm ảnh mờ, gửi qua zalo rồi thấp thỏm chờ chuyên gia trên thành phố xem và phỏng đoán. Nhưng hôm nay thì khác.

Trong sự kiện "Chuyến xe 5G" của Viettel ghé qua xã, An được trải nghiệm một cuộc gọi video chất lượng cao trên mạng 5G. Cậu hướng camera của chiếc điện thoại về phía luống dưa. Ở đầu dây bên kia, hình ảnh hiện lên sắc nét, không một chút giật lag. Vị chuyên gia nông nghiệp có thể nhìn rõ từng đường gân trên lá, zoom vào từng gốc cây.

"Cháu cứ yên tâm, đây chỉ là thiếu vi lượng thôi, không phải nấm bệnh đâu", tiếng chuyên gia vang lên rõ ràng trên cuộc gọi thoại video call.

Viettel đưa 5G về miền Tây, giúp người dân trải nghiệm công nghệ cao. Ảnh: Thu Hà

An không biết trạm phát sóng 5G đặt ở đâu, cũng không hiểu dung lượng cáp quang là gì. Cậu chỉ biết, chiếc điện thoại giá hơn 3 triệu đồng với gói cước 5G chỉ vài chục nghìn một tháng, có thể đã cứu cả một vụ mùa của mình.

Câu chuyện nhỏ của An là một trong những kết quả từ chiến lược phổ cập 5G được Viettel triển khai, bắt đầu từ việc xây dựng nền tảng hạ tầng vững chắc. Sau khi đấu giá thành công tần số vào năm 2024, công cuộc xây dựng mạng lưới "thần tốc" diễn ra, trong đó việc tự chủ sản xuất thiết bị 5G "Make in Vietnam" giúp Viettel tối ưu chi phí và đẩy nhanh tốc độ.

Khi rào cản lớn nhất là giá thiết bị, nhà mạng này chủ động hợp tác Samsung đưa điện thoại 5G về mức giá phổ thông, chỉ khoảng 3-4 triệu đồng, giúp phần nào xóa bỏ định kiến 5G chỉ dành cho điện thoại cao cấp.

Song song việc sẵn sàng hạ tầng và thiết bị, Viettel giải bài toán "dùng 5G để làm gì?", bằng cách tạo ra một hệ sinh thái dịch vụ. Đó là nền tảng TV360 được tối ưu để truyền phát nội dung 4K/8K; các giải pháp chuyên biệt cho nhà máy thông minh; các gói cước dữ liệu dung lượng lớn với chi phí hợp lý hơn... Đại diện Viettel cho biết, khâu trải nghiệm trực quan được thực hiện qua những "Chuyến xe 5G" để công nghệ thực sự chạm đến người dân, giúp họ cảm nhận rõ lợi ích của công nghệ.

Dù được áp dụng cho công nghệ 5G mới nhất, nhưng chiến lược đa tầng này không phải phát kiến mới, bởi DNA này đã được Viettel áp dụng thành công cho việc phổ cập 2G, 3G hay 4G trước đây.

Năm 2004, khi điện thoại di động tại Việt Nam vẫn là dịch vụ khá xa xỉ, bởi cước phí đắt đỏ, vùng phủ sóng hạn chế, phần nào ngăn cách hàng chục triệu người dân ở nông thôn tiếp cận với thế giới. Khi đó Viettel bước chân vào thị trường, chọn thực hiện chiến lược ít người nghĩ tới: lấy nông thôn bao vây thành thị.

Viettel chọn phủ sóng rộng khắp ở cả các vùng nông thôn, số lượng trạm phát sóng bằng tổng số trạm hai nhà mạng trước đó đã xây dựng trong suốt 10 năm. Các gói cước cũng mang đến nhiều điểm mới như không tính block, không giới hạn số ngày sử dụng... Từng bước, Viettel biến "chiếc alo" từ khó tiếp cận trở thành công cụ liên lạc thiết yếu cho mọi người. Phổ cập 2G là bước đi đầu tiên của Viettel, mở đầu cho những bước tiến vượt bậc mai này.

Sóng di động Viettel được phủ khắp từ nông thôn đến thành thị. Ảnh: Trần Long

Đến kỷ nguyên 3G, Internet di động bắt đầu nhen nhóm. Viettel lại tiếp tục triết lý cũ: hạ tầng đi trước. Họ kiên định với chiến lược hạ tầng phải phủ rộng khắp, cùng các gói cước dữ liệu hợp lý để người dân bắt đầu làm quen với thế giới web trên thiết bị di động.

Cuộc tăng tốc quyết liệt nhất diễn ra với 4G. Nhận thấy đây là hạ tầng sống còn cho chuyển đổi số, Viettel đã thực hiện chiến dịch chỉ trong 6 tháng, mạng lưới 4G phủ sóng đến 95% dân số đã được hoàn thành. Nhưng hạ tầng là chưa đủ, bởi hàng chục triệu người dân vẫn còn sử dụng điện thoại "cục gạch" 2G. Thời điểm đó, Viettel trợ giá mạnh, thậm chí tặng miễn phí điện thoại 4G cho những khách hàng cuối cùng, quyết tâm phổ cập smartphone để không ai bị bỏ lại phía sau.

Với công nghệ cao, càng nhiều người dùng thì giá sẽ càng rẻ. Đây là đòn bẩy để tối ưu chi phí, tăng hiệu quả đầu tư và đẩy nhanh tốc độ lan tỏa công nghệ. Thay vì cạnh tranh ở phân khúc đắt đỏ, Viettel chọn cách phục vụ số đông người dùng, mở ra thị trường lớn hơn để tạo lợi thế tối ưu chi phí, tiếp tục đưa ra các dịch vụ với giá hợp lý.

"Bằng việc đầu tư để phổ cập công nghệ, Viettel tự tay xây dựng và nuôi dưỡng thị trường cho chính mình trong tương lai. Đây là trách nhiệm của một doanh nghiệp trụ cột quốc gia", đại diện doanh nghiệp nói. "Các chiến lược lớn của Chính phủ về chuyển đổi số, thu hẹp khoảng cách số sẽ khó thành công nếu thiếu hành động cụ thể từ các doanh nghiệp lớn. Với vai trò đầu tàu, Viettel xem việc thực thi chiến lược quốc gia là trách nhiệm của mình".

Quang Anh