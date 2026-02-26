Chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời

Hy vọng sẽ gặp được người phụ nữ chân thành để chúng mình cùng viết tiếp câu chuyện hạnh phúc của riêng hai ta.

Chào em - người sẽ cùng anh thức dậy mỗi sáng mai,

Anh là người con của vùng đất Quảng Bình, sống và làm việc ở đây, là nhân viên văn phòng. Anh tự thấy mình là người cởi mở, dễ gần và luôn tràn đầy năng lượng nhờ thói quen chạy bộ mỗi ngày.

Ở ngưỡng tuổi 40, khi bạn bè đa số đã yên bề gia thất, anh vẫn đang kiên nhẫn tìm kiếm một người đồng hành để cùng "sắp xếp" lại cuộc sống. Có người nói: "Hạnh phúc là có một công việc để làm, một người để thương và một nơi để về". Nếu soi theo tiêu chuẩn đó, có lẽ anh vẫn còn thiếu một mảnh ghép quan trọng để trọn vẹn (cười). Với anh, hạnh phúc đôi khi đơn giản lắm, giống như lời một bài hát: "Hạnh phúc là khi về nhà, mẹ vẫn chờ, ba dang rộng cửa".

Là con út trong gia đình có 5 anh chị em, anh được rèn luyện "kỹ năng" nhường nhịn từ nhỏ, nên em cứ yên tâm về độ chiều chuộng của anh nhé. Anh sống cùng ba mẹ (hai cụ đều có lương hưu nên em sẽ không phải áp lực về kinh tế). Các anh chị của anh đều ở gần, nhà cửa anh đã sắm sửa ngăn nắp, sân vườn cũng đã sẵn sàng, chỉ thiếu mỗi "nữ chủ nhân" để ngôi nhà thực sự trở thành tổ ấm.

Anh không hứa sẽ mang lại cho em cuộc sống giàu sang nhất nhưng hứa sẽ dành những điều tốt đẹp nhất cho em. Anh không ngại xắn tay chia sẻ việc nhà hay cùng em tản bộ mỗi tối. Hy vọng sẽ gặp được người phụ nữ chân thành để chúng mình cùng viết tiếp câu chuyện hạnh phúc của riêng hai ta.

