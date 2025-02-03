Chăm sóc trang phục ngày nồm ẩm với máy sấy bơm nhiệt Toshiba

Máy sấy bơm nhiệt Toshiba T21 ứng dụng loạt công nghệ giúp quần áo khô đều, giảm nỗi lo trong những ngày Tết, đặc biệt trong thời tiết nồm ẩm miền Bắc.

Mùa Tết, thời tiết nồm ẩm đặc trưng của miền Bắc khiến nhịp sinh hoạt gia đình chậm lại khi việc giặt giũ, phơi và chờ quần áo khô kéo dài hơn thường lệ. Mưa phùn và độ ẩm cao khiến đồ phơi nhiều ngày vẫn khó khô và dễ ám mùi. Trong khi đó, nhu cầu giặt giũ của các gia đình lại tăng lên để chuẩn bị đón Tết, tạo thêm áp lực cho sinh hoạt thường ngày.

Nhiều gia đình phải phơi đồ trong nhà hoặc ban công kín, khiến quần áo, đặc biệt là các chất liệu như áo len, áo khoác, váy lụa hay áo dài dễ mất phom, khó chịu khi mặc. Việc giặt đi giặt lại vì thế tốn thêm thời gian, gia tăng áp lực trong giai đoạn chuẩn bị Tết vốn đã bận rộn.

Việc chăm sóc áo quần khó khăn hơn trong những ngày nồm ẩm. Ảnh: Toshiba

Trong bối cảnh đó, nhu cầu tìm kiếm các giải pháp sấy khô chủ động, nhẹ nhàng cho quần áo tăng, nhất là với những gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi. Trong số các sản phẩm trên thị trường, máy sấy bơm nhiệt Toshiba T21 được chú ý nhờ khả năng làm khô quần áo ổn định trong điều kiện thời tiết ẩm kéo dài.

Máy sấy bơm nhiệt T21 ứng dụng công nghệ SenseDry với cảm biến thông minh, giúp tự động điều chỉnh thời gian sấy theo từng mẻ đồ, giảm bớt việc căn chỉnh thủ công và tối ưu điện năng tiêu thụ.

Không chỉ cần khô nhanh, quần áo trong mùa nồm còn cần được xử lý sạch và an toàn hơn cho làn da. Tình trạng độ ẩm cao kéo dài dễ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, gây mùi khó chịu. Để giải quyết, công nghệ UV Sensitize của máy sấy hỗ trợ tăng cường khả năng kháng khuẩn, giúp quần áo sau sấy khô ráo, phù hợp với các gia đình có trẻ nhỏ.

Máy sấy bơm nhiệt T21 từ Toshiba. Ảnh: Toshiba

Bên cạnh đó, nhiều gia đình cũng lo ngại tình trạng trang phục dễ bị co rút, phai màu sau nhiều lần giặt sấy liên tục, nhất là quần áo mặc Tết hoặc các chất liệu nhạy cảm. Công nghệ sấy bơm nhiệt cho phép quần áo được làm khô ở mức nhiệt phù hợp, hạn chế tác động nhiệt quá cao, giúp trang phục sau sấy vẫn giữ được phom dáng và độ mềm mại cần thiết.

Cuối năm, nhiều gia đình lựa chọn tận dụng buổi tối hoặc ban đêm để giặt sấy quần áo. Công nghệ Origin Inverter giúp máy vận hành êm, tiết kiệm điện. Kết hợp khả năng điều khiển qua ứng dụng TSmartLife, sản phẩm giúp việc sấy quần áo trở nên linh động cho cả nhà.

Máy sấy bơm nhiệt Toshiba T21 giúp gia đình có thêm thời gian dịp Tết. Ảnh: Toshiba

Khi quần áo được xử lý gọn gàng, không gian sống cũng trở nên khô ráo và dễ chịu hơn. Việc không phải phơi đồ trong nhà giúp giảm cảm giác ẩm thấp, giữ cho nhịp sinh hoạt gia đình ổn định trong những ngày thời tiết kém thuận lợi.

Theo đại diện hãng, vào dịp cuối năm khi mỗi gia đình đều bận rộn. Việc giảm đi áp lực giặt sấy cũng là cách để Tết nhẹ nhàng hơn. Máy sấy bơm nhiệt Toshiba T21 vì thế không chỉ giúp quần áo nhanh khô, mà còn giúp người dùng chủ động trước thời tiết "khó chiều", không bị gián đoạn khoảnh khắc sum vầy.

Linh Lam